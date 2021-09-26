Mikel Arteta: Arsene Wenger gittiğinde her şey onunla gitmedi

İspanyol menajer, Arsenal'da "inanılmaz bir şey inşa" edeceği konusunda hala ısrarcı.

Mikel Arteta, Arsene Wenger'in Arsenal'da bıraktığı mirasa sahip çıktığını söylerken Fransız çalıştırıcının ayrılışının kulüpteki her şeyi götürmediğini vurguluyor.

Yeni sezona ilk beş maçta üç mağlubiyet ve iki galibiyet ile başlayan Arsenal, Premier Lig tablosunda şu anda 13. sırada bulunuyor.

Brentford, Chelsea ve Manchester City'ye kaybetmelerinin ardından Arteta üzerindeki baskı artmaya başladı, ancak Norwich ve Burnley'e karşı alınan arka arkaya galibiyetler Arsenal taraftarlarının olumsuz havasını biraz dağıttı ve İspanyol menajer de doğru yolda olduğundan emin.

Mikel Arteta ne söyledi?

Mikel Arteta, Sky Sports'a verdiği demeçte, Arsenal'ın Arsene Wenger'den kalan 22 yıllık mirasını bozduğu eleştirilerine yanıt verdi:

"Takımın temellerinin gelecekteki başarılar için yerinde olduğunu düşünüyorum."

"Bu temeller Arsene gibiler ve bu futbol kulübü için yaptıkları sayesinde kuruldu. O gittiğinde ise her şey onunla gitmedi. Birçok şey kaldı."

"Kalan en büyük şey, eğitme şekli ve kulüple ilgili değerleri doğru bir şekilde aktarabilme."

"Bence, kendisinin ve kulübün yapmaya çalıştığı şeye insanları inandırmakta inanılmaz derecede iyiydi."

"Bunu muhteşem bir şekilde yaptı çünkü Arsenal taraftarlarına neşe veren bir nesille gerçekten çekici bir futbol oynadı."

Arteta eleştirmenlere sesleniyor

Arteta, Pazar günü Totteham'a karşı oynayacakları maç öncesi yaptığı konuşmada, "Tarihimizin farklı bir anındayız," dedi.

"Her kulüp farklı zorluklardan geçmek zorunda ve son iki ya da üç sezonda kulüpte yaşanan istikrarsızlığın ardından 18 ayı da pandemi zorluğu ile geçirdik."

"Birdenbire işleri tersine çevirmek ve inanılmaz bir şey inşa etmek zor ancak bunun olacağına inanıyorum. Yaşayacağımız güzellikler için bu zorlukları deneyimlemeliydik, bu bizi çok daha güçlü yapacak."

"Herkesi anlayabiliyorum ama bence her şey oldukça güçlü olacak."

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