Mido, Mısır ve Yeni Zelanda maçı öncesinde tartışma yarattı

Mısır milli takımının eski yıldızı Ahmed Hossam Mido, yarın Pazartesi sabahı oynanacak olan 2026 Dünya Kupası'nda Mısır'ın Yeni Zelanda ile oynayacağı ikinci maç öncesinde büyük bir tartışma yarattı.

Teknik direktör Hossam Hassan'ın takımının, 7. grubun açılış maçında Belçika ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada, üstünlük Mısır milli takımındaydı ancak galibiyeti kaçırdı.

Mido, Pazar günü X platformundaki hesabından şöyle yazdı: “2026 Dünya Kupası’ndaki ilk maçımızdan önce bunu söylemek istemezdim, ancak Mısır, gruptaki en kolay maçı, yani Belçika maçını çoktan geride bıraktı.”

Eski Tottenham ve Ajax yıldızı, önümüzdeki Yeni Zelanda ve İran maçları hakkında şunları ekledi: “Şimdi bizim için daha zor ve daha hırslı iki takımla karşılaşmamız gerekiyor. İlk maçtaki oyunculardan daha vatansever oyuncularla.”

Mido sözlerine şöyle devam etti: “Firavunlar’ın tur atlamasının anahtarı, Yeni Zelanda maçını kazanmaktan geçiyor. Galibiyet dışında alınacak herhangi bir sonuç, yolumuza devam etmemizi zorlaştıracaktır.”

Mido’nun sözleri birçok takipçisinin tepkisini çekti; bazıları bu sözleri tam da bu zamanda söylemesinin nedenini sorgularken, diğerleri ise onun görüşüne katılarak, Mısırlı oyuncuların Belçika maçının ardından aldıkları büyük övgünün ardından konsantrasyonlarının düşebileceği konusunda uyarıda bulundu ve Yeni Zelanda karşısında tökezleme endişelerini dile getirdi.

Mohamed Salah’ın takım arkadaşları, Mısır milli takımının Dünya Kupası tarihindeki ilk galibiyetini aramaya devam ediyor; bilindiği üzere bu, Firavunlar’ın Dünya Kupası’ndaki dördüncü katılımı.

Ayrıca okuyun: Irak’tan bir Fransız uyarısı: Beklenmedik bir maç bizi bekliyor… Planlarını biliyoruz

Ayrıca okuyun: Ses getirecek transfer için iki farklı iddia... Premier Lig yıldızı Real Madrid’e mi yaklaşıyor?