Birkaç saat önce Sofyan Amrabat resmen Ajax oyuncusu olarak tanıtıldı, ancak Telstar maçı öncesinde teknik direktör Míchel Sánchez'e yeni transfer hakkındaki görüşü de soruldu. ESPN kameralarına konuşan Míchel, yeni 6 numaranın gelişinden memnuniyet duyduğunu söyledi.

“O dünya çapında bir oyuncu ve bize çok büyük yardım sağlayacağına inanıyorum” diyerek söze başladı Míchel. “Büyük bir coşkuyla geliyor, Ajax'ı büyütmek ve üç kulvarda da çok rekabetçi bir takım olmamızı sağlamak adına özel bir motivasyona sahip.”

Amrabat ilk tercih miydi? “Birden fazla seçeneğimiz vardı ama bizim için ilk tercihti” diyen Míchel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Teklifimizi kabul etmesi için uzun süre mücadele ettik ve gelişinden çok mutluyuz.”

“Sofyan, 6 numara pozisyonunu mükemmel şekilde anlıyor. Bize denge kazandıracak bir oyuncu. Bize karakter ve liderlik katacak. Takımın iyi oynaması için topun her zaman ondan geçmesi gerekmiyor ama onunla birlikte hem hücumda hem savunmada güçlü olacağız.”

Bu arada Youri Regeer, Werder Bremen'in radarında. Ancak bu transfer henüz tamamen sonuçlanmış değil, bu yüzden Míchel bu konuda fazla bir şey söyleyemiyor. Regeer'in Telstar maçındaki yokluğu hakkında “Bugün hasta” dedi.

“Perşembe günü zaten küçük bir sorunla oynamıştı ve bugün kadroda yok. Ben daha çok bugünkü maçı düşünmeyi tercih ediyorum, yarından itibaren ise transfer döneminin kapanmasına kalan üç güne bakacağız. Üç kulvarda mücadele edebilmek için kulübün mümkün olan en iyi kadroyu kurmasını sağlamaya çalışacağız.”

Ajax'ın Telstar karşısındaki ilk 11'ine buradan göz atabilirsiniz.