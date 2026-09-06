Bayern Münih kulübünün icra kurulu başkanı Jan-Christian Dreesen, son yaz transfer döneminde Fransız yıldız Michael Olise'nin geleceğini çevreleyen söylentiler hakkında konuştu; ayrıca İngiliz millî oyuncu Harry Kane'in sözleşme yenileme görüşmelerine de değindi.

Dreesen, Alman "SPORT1" sitesine yaptığı açıklamalarda, Olise'yi Bayern'den ayrılıkla ilişkilendiren söylentiler hakkında şunları söyledi: "Bu kesinlikle doğru değildi. Bu yüzden bunu alenen söyledim. Basitçe doğru değildi. Masada herhangi bir teklif yoktu. Ve biz her zaman ilgilenmediğimizi söylüyorduk."

Sözlerine şöyle devam etti: "Bizim tutumumuz tamamen bu. Olise bu takım için son derece önemli. Sahada bir büyücü gibi."

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Olise'nin gelecek yazdan sonra Bayern'de kalmasının garanti edilip edilemeyeceği konusunda ise şunları söyledi: "Bu alanda vaatlerde bulunmak karmaşık bir şey. Onu kalıcı olarak elimizde tutup tutamayacağımızı yazın yeniden konuşacağız."

Bu yaz erken bir tarihte çok sayıda basın raporu, Real Madrid'in Fransız yıldızı kadrosuna katma isteği hakkında haberler yapmıştı.

Dreesen ayrıca Harry Kane'in geleceği hakkında da konuştu ve şunları söyledi: "İlişkimiz sakin. Açıkça görülüyor ki iki taraf da bunu (yenilemeyi) istiyor."

Sözleşme süresinin yenileme görüşmelerinde anlaşmazlık noktası olup olmadığı sorulduğunda Dreesen şu yanıtı verdi: "Bu, burada tartışmayacağım küçük ayrıntılardan biri."

Bavyera devi şu anda yeni formatlı UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki serüvenine, önümüzdeki perşembe günü sahasında Norveçli konuğu Bodo/Glimt ile yapacağı karşılaşmayla başlamaya hazırlanıyor.

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