Premier Lig’in unutulmaz savunma oyuncularından Micah Richards, Manchester United’ın kaptanı Bruno Fernandes’in saha içindeki davranışlarının takım arkadaşlarına zarar verdiğini söyledi. Portekizli orta saha oyuncusunun Harry Maguire'ın yerine kaptanlığa getirilmesini değerlendiren Richards, Fernandes’in bu role uygun olmadığını belirtti.

The Rest Is Football podcastinde konuşan Richards, Fernandes'i davranışları nedeniyle eleştirdi ve davranışlarının takım üzerinde olumsuz bir etkisi olabileceği teorisini ortaya attı. Yıldız oyuncunun davranışının sınırları aştığını ve artık utanç verici olmaya başladığını dile getiren ünlü yorumcu, “Fernandes her seferinde aynı şeyi yapıyor ve bu zarar veriyor” dedi.

“Genç oyuncu Pellistri oyuna girdikten sonra bir koşu yaptı.

Fernandes onu görmedi ve o da başka bir koşu yaptı ama Fernandes, olmasını istediği yerde olmadığı için Pellistri’ye çıkıştı. Geçen gün onunla yapılan bir röportajı izledim ve sahada duygusal olması gerektiğini çünkü bunun onu daha iyi oynattığını söyledi.

Ama sahadaki vücut dilinin takımın geri kalanını rahatsız ettiğini hissediyorum ve bu hiç de iyi bir görüntü değil. Bazen acınası bir hal alıyor”