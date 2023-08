Premier Lig’de ilk yenilgisini Tottenham karşısında alan Manchester United’da eleştiriler Portekizli orta saha üzerinde yoğunlaştı.

Premier Lig’in unutulmaz savunma oyuncularından Micah Richards, Manchester United’ın kaptanı Bruno Fernandes’in saha içindeki davranışlarının takım arkadaşlarına zarar verdiğini söyledi. Portekizli orta saha oyuncusunun Harry Maguire'ın yerine kaptanlığa getirilmesini değerlendiren Richards, Fernandes’in bu role uygun olmadığını belirtti.

The Rest Is Football podcastinde konuşan Richards, Fernandes'i davranışları nedeniyle eleştirdi ve davranışlarının takım üzerinde olumsuz bir etkisi olabileceği teorisini ortaya attı. Yıldız oyuncunun davranışının sınırları aştığını ve artık utanç verici olmaya başladığını dile getiren ünlü yorumcu, “Fernandes her seferinde aynı şeyi yapıyor ve bu zarar veriyor” dedi.

Richards ne söyledi?