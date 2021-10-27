ÖZEL | Rodrygo: El Clasico'yla yetinmem, daha fazlasını istiyorum

Real Madrid formasıyla La Liga’daki 50. maçına çıkan Brezilyalı, Alaba’nın golünde asisti yaparak maçın kaderini etkileyen isimlerden biri olmuştu.

20 yaşındaki Rodrygo Goes, kendisinden beklenen çıkışı 2021/22 sezonuyla birlikte göstermeye başladı. Santos’tan yetişen genç oyuncu, 2020’de şampiyonluğu tattığı La Liga’daki 50. maçına Camp Nou’da çıktı. Bu önemli maçta Alaba’ya ilk golün asistini yapan Rodrygo, Goal’e verdiği özel röportajda hedefini şu sözlerle dile getirdi:

“El Clasico’yu kazanmakla yetinemem. Daha fazlasını istiyorum.”

20 yaşındaki hücumcu, Real Madrid formasıyla ilk maçına Osasuna karşısında çıkmıştı. Çarşamba günü de ligde Osasuna ile karşılaşacaklar.

“Ligde 50 maça ulaşmak benim için çok önemli. Henüz gencim, daha üçüncü sezonumda bu sayıya ulaştım. Bu sayıyı yükseltmek ve Real Madrid’in başarısına katkıda bulunmak istiyorum.”

Rodrygo, çocukken formasını giymeyi hayal ettiği kulüpte kalıcı isimlerden birine dönüşmenin nasıl hissettirdiğini şöyle anlatıyor:

“Bu noktaya kadar geldiğim için çok mutluyum ve yeni hedefler için çalışmaya devam edeceğim. Şu anda takım olarak çok iyi bir konumdayız, yükselen çizgimizi her maçla birlikte sürdürmek istiyoruz.”

2020/21 sezonunda yaşadığı zorlukların ödülünü alıyor

Geçen sezon Rodrygo ciddi bir sınavdan geçmişti. 2020’nin sonlarına doğru sakatlanan Brezilyalı, bu nedenle Benzema dışında vazgeçilmez bir ismin bulunmadığı hücum hattında istikrar yakalayamadı. Fakat yazın göreve gelen Ancelotti, Rodrygo’nun yeteneklerini ve gelişme arzusunu kısa sürede farketti. Beklentileri sahadaki performansıyla karşılamayı başaran Rodrygo ilk 11’de kendine bir yer edinmeyi başardı.

Geçen sezon takımın en fazla süre alan 16. oyuncusu (1,298 dakika) olan Rodrygo, bu sezon ise 11. sırada (445 dakika, 382 dakika oynayan Hazard’ın ve 236 dakika oynayan Asensio’yu geride bıraktı). Real Madrid’in milli ara sonrasında oynadığı iki maçta da ilk 11’de yer aldı. Shakhtar’ı 5-0’la ezip geçen Real Madrid, Barcelona’yı da 2-1 mağlup etti. Kiev’de fileleri havalandıran Rodrygo, El Clasico’da ise asist yaptı. Real Madrid ile çıktığı 50 lig maçında 35 galibiyet (%70), 11 beraberlik (%22) ve yalnızca dört mağlubiyet alan Rodrygo, toplamda üç gol ve yedi asist ile takıma katkı sağladı.