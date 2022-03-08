Lewandowski, Salzburg karşısında yaptığı hat-trick'le Şampiyonlar Ligi rekoru kırdı

Bayern Münih'in farka koştuğu maçta RB Salzburg ağlarını daha ilk yarıda üç kez havalandıran Robert Lewandowski, bir kez daha Şampiyonlar Ligi tarihine geçti.

2019/20'nin şampiyonu Bayern eşleşmenin ilk ayağında deplasmandan 1-1'lik beraberlikle dönmüştü.

Ancak tur konusundaki şüpheler Lewandowski'nin müthiş başlangıcı sayesinde kısa sürede kayboldu.

Lewa üçledi

Yıldız santrafor sadece 12 dakika içerisinde üç kez ağları sarstı. 12. dakikada penaltıdan takımını öne geçiren Lewandowski, dokuz dakika sonra bir kez daha beyaz noktaya geldi ve farkı ikiye çıkardı.

120 saniye sonra yeniden sahneye çıkan Polonyalı, 23. dakikada yaptığı hat-trick'le Şampiyonlar Ligi tarihinin en hızlı üçlemesine imza attı.

Önceki rekor, 1996'da Milan formasıyla Rosenborg'a karşı 24 dakikada hat-trick yapan Marco Simone'ye aitti.

Bayern durmak bilmedi

Serge Gnabry'nin golüyle soyunma odasına 4-0 önde giren Bayern ikinci yarıda da hız kesmedi.

54 ve 83'te Thomas Müller ile farkı arttıran Bayern'de son golün altında Leroy Sane'nin imzası vardı. Lewandowski ise bu kez asisti yapan isimdi. Konuk ekip RB Leipzig'in tek golü 70. dakikada Kjaergaard'dan geldi.

Zirveye çıktı

Lewandowski attığı üç golle 2021/22 Şampiyonlar Ligi gol krallığında ilk sırayı yeniden ele geçirdi.

12 gole ulaşan Lewandowski, Ajax formasıyla attığı 11 golle rüya gibi bir sezon geçiren Sebastien Haller'i geride bıraktı.

Bu sezon toplam 35 maçta 42 gol kaydeden Lewandowski, üst üste yedi sezondur 40 gol barajına ulaşmayı başarıyor.

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