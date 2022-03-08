Eşleşmenin ilk ayağını 1-0 kaybeden Real Madrid, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Paris Saint-Germain'i konuk etmeye hazırlanıyor.

Skor dezavantajının yanı sıra, orta sahadaki eksikler de dev düello öncesinde Ancelotti'yi kara kara düşündürüyor.

Son durum ne?

Sarı kart cezası bulunan Casemiro, PSG karşısında kadroda yer alamayacak. Orta sahanın bir diğer önemli ismi Toni Kroos'un ise sakatlığı nedeniyle forma giymesi şüpheli.

Alman oyuncunun maçı kaçırması durumunda Ancelotti, ideal orta saha üçlüsünden yalnızca Luka Modric'e şans verebilecek.

Ancelotti ne söyledi?

Maç öncesinde düzenlendiği basın toplantısında Kroos'un durumuyla ilgili konuşan Ancelotti, risk almayacağını açıkladı.

"Durumu %100 olmayan hiçbir oyuncu bu tip bir maçta forma giyemez."

"Kroos'un %100 olduğuna kanaat getirirsem oynayacak, %95 olursa oynamayacak."

Casemiro'nun yerine Fede Valverde'nin görev yapması bekleniyor. Kroos'un sahaya çıkamaması halinde Real Madrid'in en önemli kozu olan orta saha üstünlüğü ciddi bir darbe alabilir.

Cumartesi günü Real Madrid'in ligde Real Sociedad'ı 4-1 yendiği maçta Kroos'un yerini Eduardo Camavinga doldurmuştu.

Uzaktan attığı nefis golle skora katkıda bulunan genç Fransız, 90 dakika boyunca oynadığı futbolla otoritelerden geçer not aldı.

Plase Ceballos, sürpriz Alaba

Orta sahadaki bir diğer alternatif ise, Sociedad karşısında son bölümde Modric'in yerine oyuna dahil olan Dani Ceballos.

Merkezde görev yapabilecek isimler arasında Isco da yer alıyor, ancak İspanyol oyuncunun böylesine önemli bir maçta şans bulma ihtimali çok düşük.

Sezon içinde Ancelotti ile sorun yaşayan Isco, bu sezon ligde sadece 11 maçta süre aldı ve toplam 259 dakika sahada kaldı. Eski günlerini aratan 29 yaşındaki oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde ise hiç oynatılmadı.

Ancelotti'nin elindeki başka bir seçenek de David Alaba'yı orta sahaya kaydırmak. Bu durumda Eder Militao'nun stoperdeki partneri Nacho Fernandez olacak.

Daha fazla okuma