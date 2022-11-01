Özil'in Premier Lig'e dönemeyeceğini söyleyen Söğüt, ayrıca yıldız futbolcunun Bukayo Saka ile özel bir ilişkisinin olduğunu da açıkladı.

Dünya Kupası şampiyonu, 2021'de İngiltere'den ayrıldı

Şu anda hâlâ Süper Lig'de

Premier Lig'e dönmeyecek

NE OLDU? Mesut Özil, ocak 2021'de Arsenal'den sert bir şekilde ayrılmasının ardından Türkiye'de yeniden form tutmayı denedi. Şimdi ise Premier Lig'e geri dönüp dönmeyeceği ile ilgili spekülasyonlarla karşı karşıya.

34 yaşında olan Özil'in menajeri Erkan Söğüt, temsilcisinin Aubameyang gibi Arsenal'in direkt rakibine imz atmasının mümkün olmadığını söyledi.

NE SÖYLENDİ? Tribal Football'a konuşan Erkut Söğüt, şunları söyledi:

“Asla başka bir İngiliz kulübünde oynayamaz. O, Aubameyang gibi değil. Arsenal'de geçirdiği zamanı seviyordu ve hâlâ birçok oyuncuyla temas halinde. Özellikle Bukayo Saka ile özel bir ilişkileri var."

BÜYÜK RESİM: Özil, çocukluk kulübü Fenerbahçe için Emirates Stadyumu'ndan ayrıldı, ancak şu anda İstanbul Başakşehir'de sakatlığından dolayı oynayamıyor.

Yıldız futbolcunun geleceği Ada'da sorgulanmaya başlanmış durumda.

HİKÂYENİN ÜÇ FOTOĞRAFI:

Getty Images

Getty

Getty Images

ÖZİL'İ NE BEKLİYOR? Özil'in Başakşehir ile olan sözleşmesi 2023 yazında sona erecek. Bu da serbest kalacağı anlamına geliyor.

Ancak Başakşehir, eski Arsenal orta saha oyuncusunu tutmaya çalışırsa 12 aylık bir uzatma opsiyonuna sahip.