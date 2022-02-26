Polonyalı milli kaleci Wojciech Szczesny, Ukrayna'daki çatışmalarla ilgili güçlü ve "yürek burkan" bir açıklama yaparak, Doğu Avrupa'daki komşularını işgal eden Rusya'ya karşı oynamayacağını vurguladı.

Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Cezary Kulesza, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi nedeniyle Rusya Milli Takımı ile Dünya Kupası elemeleri play-off'unda oynanacak maça çıkmayacaklarını açıkladı.

Ancak iki ülke, 24 Mart'ta Moskova'da oynanması planlanan maçta karşı karşıya gelecek ve kazanan İsveç veya Çek Cumhuriyeti'nin rakibi olacak.

Instagram hesabından duygusal bir mesaj yayınlayan Szczesny, Rusya'ya karşı oynamak istemeyeceğini açıklayarak FIFA ve UEFA'yı harekete geçmeye çağırdı.

Wojciech Szczesny ne söyledi?

Szczesny, Instagram'da yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Eşim Ukrayna'da doğdu, oğlumun damarlarında Ukraynalı kanı dolaşıyor, ailemizin bir kısmı hala Ukrayna'da, çalışanlarımın çoğu Ukraynalı ve hepsi harika insanlar."

"Yüzlerindeki acı ve ülkeleri için duydukları korku, yerimde öylesine duramayacağımı ve hiçbir şey olmamış gibi davranamayacağımı fark etmemi sağladı."

"Putin, Ukrayna'yı işgal etmeye karar verdiği an, sadece Ukrayna'ya değil, Avrupa'nın temsil ettiği tüm değerlere de savaş ilan etti. Özgürlük, Bağımsızlık ve hepsinden önemlisi Barış."

"26 Mart'ta Katar'da yapılacak 2022 Dünya Kupası için play-off maçında Rusya'ya karşı oynayacaktık. Bunu yazarken kalbim kırılsa da vicdanım oynamama izin vermiyor."

"Ülkenizi temsil etmek bir futbolcunun kariyerindeki en büyük onurdur ama yine de bir seçimdir."

"Rusya'nın değerlerini ve ilkelerini temsil etmeyi seçen oyunculara karşı oynamayı reddediyorum!"

"Ülkemin renklerini giyerek sahada durmayı ve Rusya'nın milli marşını dinlemeyi reddediyorum!"

"Rus hükümetinin eylemlerini meşrulaştıran bir spor etkinliğine katılmayı reddediyorum."

"Etkimin sadece sembolik olabileceğini biliyorum, ancak FIFA ve UEFA'yı harekete geçmeye ve Rusya Federasyonu'nu eylemlerinden sorumlu tutmaya çağırıyorum."

Polonyalı diğer oyuncular ne söyledi?

Polonyalı forvet Robert Lewandowski, fedrerasyonun, Rusya'ya karşı oynamayı reddetme kararına katıldığını söyledi.

"Doğru karar! Ukrayna'da silahlı saldırının devam ettiği bir durumda Rusya Millî Takımı'yla maç oynamayı hayal bile edemiyorum.

Rus futbolcular ve taraftarlar bundan sorumlu değil ama hiçbir şey olmuyormuş gibi davranamayız."

FIFA, Rusya'nın Dünya Kupası'na katılımını değerlendirecek

FIFA Başkanı Gianni Infantino, perşembe günü yaptığı açıklamada, yönetim organının yaklaşan Dünya Kupası eleme maçları hakkında ne yapacağını tartışacağını kabul etti.

"Durumu izlemeye devam ediyoruz. Yakında Dünya Kupası elemelerini güncelleyeceğiz. Gerektiğinde anında kararlar alabiliriz.”

Daha fazlası