Christian Pulisic, İngiltere Lig Kupası final maçında Liverpool ile oynayacakları karşılaşma öncesinde Mohamed Salah’a övgüler yağdırdı.

Thomas Tuchel'in takımı Chelsea ile Jurgen Klopp'un Liverpool’u pazar günü Wembley’de karşı karşıya gelecek ve sezonun ilk kupası için büyük bir mücadele verecekler.

Hem Pulisic hem de Salah'ın Londra'da karşı karşıya geldiklerinde kendi kulüpleri için kilit roller oynamaları bekleniyor.

Amerikalı oyuncu, maç öncesinde Salah’ın inanılmaz bir oyuncu olduğunu ve ondan öğrenecek çok şeyi olduğunu düşünüyor.

Ne söylendi?

ESPN'ye konuşan Pulisic, "O inanılmaz bir oyuncu. Premier Lig’deki en iyi oyunculardan bir tanesi ve en iyilerle beraber oynuyor.

"Kesinlikle ondan öğrenecek çok fazla şeyim var. O harika bir golcü ve gerçekten çok güçlü.

“İnsanlar, onu sadece gol atarken düşünebilir ama o gol pozisyonlarına girebilmek için harika yeteneğini sergiliyor.

“Bu yüzden, ondan öğreneceğim çok fazla şey olduğunu düşünüyorum” dedi.

Pulisic, Liverpool tehlikesine karşı dikkatli

23 yaşındaki oyuncu, Kırmızılarda kendileri için tek tehdidin Salah olduğu yanılsamasına kapılmadıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Liverpool'un sahip olduğu oyuncular ve oynadıkları stil, işleri bizim için çok fazla zorlaştırabilir.

“Çok iyi baskı yapıyorlar. Çok sayıda fiziksel, hızlı, tehlikeli oyuncuları var. Bu yüzden, her zaman zorlu bir ekipler ve tabii ki harika bir menajerleri var.

"Daha önce onlarla final oynadık. Kazandık ve kaybettik ama mesele zihniyetimizi geliştirmek ve sahada savaşmaya hazır olmak.

“Kupayı kazanmak istiyoruz, ancak futbolda her zaman iyi olan değil gerçekten futbol oynayan takım kazanıyor.

"Final maçını kazanmak için en iyi mücadelemizi göstereceğiz ve kupayı kaldırmak için her şeyi yapacağız.

“Yapacağımız tek şey mücadele etmek. Umarım, kupayı kazanan taraf biz oluruz.”

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