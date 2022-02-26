Aston Villa orta sahası Philippe Coutinho, Liverpool'dan Barcelona'ya transfer olduğu için pişman mı?

Philippe Coutinho, Liverpool'dan ayrılıp Barcelona'ya transfer olma kararından dolayı pişman olmadığını söyledi.

Brezilyalı futbolcu, 2018 yılının ocak ayında Liverpool’un Anfield Stadyum’unda beş yıl geçirdi ve toplam 142 milyon euro değerinde bir anlaşmayla Barcelona'ya katılmayı kabul etti.

Camp Nou’daki kariyerine başarılı bir başlangıç yapmasına rağmen, ilk 11'deki yerini kaybetti ve kısa bir süre sonra Bayern Münih'e kiralandı.

Ne söylendi?

Coutinho, ocak ayında Aston Villa'ya kiralık gitmeden önce Barcelona kariyerinde toplam 106 maçta forma giydi.

Anfield'dan ayrıldığı için Brezilyalı futbolcuya pişman olup olmadığı sorulduğunda Coutinho ESPN'ye şunları söyledi:

"Hayır. Bazı zamanlarda bir karar vermek zorundayız ve en büyük hayallerimden biri Barcelona'da oynamaktı.

"O anda böyle bir karar verdim, ancak her zaman Liverpool’da geçirdiğim zamanları büyük bir sevgi, saygı ve şükranla anıyorum.

“Orada çok güzel dostluklar kurdum ve iyi yıllar geçirdim.

“Barcelona’ya gitme kararı verdiğim için asla pişman değilim.”

Coutinho, Gerrard ile yeniden buluştuğu için mutlu

29 yaşındaki oyuncu, yeniden İngiltere'ye döndü ve Liverpool’da oynadığı dönemde takım arkadaşı olduğu Steven Gerrard ile Aston Villa'da bir araya geldi.

Gerrard, kasım ayında Aston Villa’nın menajeri oldu ve Coutinho, onunla tekrar çalışmanın bir onur olduğunu söylüyor.

"Onu her zaman çok takdir ettim. Onunla oynamak benim için bir onurdu. Şimdi ona bir menajer olarak sahip olmak benim için büyük bir şans oldu.

"Benim için Gerrard ile oynamak mükemmeldi. Onun kariyerinin bir parçası olmak bile çok güzel. Şu anda benim menajerim olduğu için de gururluyum.

"Her zaman bu hayranlık ve saygı ilişkisine sahip oldum. Keşke onunla tekrar oynama fırsatım olsaydı. O, tüm oyunculara karşı çok açık ve ekipte çok fazla etkisi olan bir insan.

"Harika hırsları var, burada olduğum için mutluyum ve onun beklentilerine karşılık vermek istiyorum.

“Takımımızın hedeflerine ulaşması için elimden geleni yapacağım.

"Arkadaşlarımla beraber Villa'yı en iyi seviyelere getirmek için çalışacağız."

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