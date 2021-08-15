Mesut Özil yerli statüsünde mi oynayacak?

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü gurbetçi yıldızı yeni yabancı kuralı sonrasında yerli oyuncu statüsünde görev yapacak.

Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olacak olan Fenerbahçe, sahada en az üç Türk oyuncu bulundurma zorunluluğu konusunda ligin en rahat takımlarından biri gibi görünüyor. Adana Demirspor karşılaşmasında ilk 11'de Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci ve Mesut Özil'i kullanan sarı-lacivertli takım dört yerli oyuncuya forma verdi.

Akıllardaki soru ise kariyerinin büyük bölümünde Almanya Milli Takımı'nın formasını giyen Mesut Özil'in yerli statüsünde mi yoksa yabancı statüsünde mi oynayacağı sorusuydu. Türkiye Futbol Federasonu'nun (TFF) açıkladığı kurala göre milli takım tercihini 2015'ten önce yapan Mesut bu nedenle yerli statüsünde oynayacak.

Ferdi tercih yapmadı

Fenerbahçe'nin çifte vatandaşlığı bulunan ve alt yaş kategorilerinde Hollanda Milli Takımı'nın formasını giyen bir diğer oyuncusu Ferdi Kadıoğlu ise henüz A milli takım tercihini yapmadığı için yerli statüsünde görev yapacak bir diğer isim olacak. Sarı-lacivertli takımda Adana Demirspor sınavına kulübede başlayacak gurbetçi isim Serdar Dursun da Türk statüsünde mücadele edecek.

Türk vatandaşlığı da bulunmasına rağmen milli takım tercihini doğup büyüdüğü ve altyapı eğitimini aldığı Almanya'dan yana kullanan Mesut, milli formayla çıktığı 92 karşılaşmada boy gösterirken, rakip fileleri 23 kez sarsmıştı. Almanya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nı kazanma başarısı gösteren Mesut, 2018 Dünya Kupası'nın ardından milli takıma veda ettiğini açıklamıştı.

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