Messi'nin sözleşmesine Griezmann engeli!

Lionel Messi ile sözleşme imzalayabilmek için Antoinne Griezmann'ı gönderip, maaş bütçesinde yer açmak isteyen Baarcelona'nın planı suya düştü.

Lionel Messi ile yeni sözleşme imzalayabilmek için La Liga'nın katı maaş bütçesi kuralına uyum sağlaması gereken ve bu doğrultuda yüksek maaş alan bazı oyuncularla yolları ayırmaya çalışan Barcelona, Antoinne Griezmann'a ilgi gösteren Atletico Madrid ile anlaşamadı. Katalan devi gelen takas teklifini kabul etmedi.

İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre Griezmann'ı yeniden kadroya katabilmek için takımdan ayrılmayı planlayan İspanyol orta saha oyuncusu Saul Niguez'i öneren Atletcio, olumsuz cevap aldı. Luis Suarez transferinde olduğu gibi Atletico'ya yine teslim olmak istemeyen Barcelona, takasta Joao Felix'i istedi.

Atletico'dan başka takıma gitmek istemiyor

Felix'i bırakmak istemeyen Atletico'dan bu defa Saul'un yanı sıra 20 milyon euro talep eden Barcelona'nın bu talebi de reddedildi. Barcelona'dan ayrılmayı sadece Atletico Madrid'e dönmek için düşüneceğini belirten Griezmann'ın bu gelişmenin ardından gelecek sezonda da Barcelona forması giymeye devam etmesi bekleniyor.

Barcelona yönetiminin Griezmann'ın bu düşüncesine rağmen oyuncuyu Premier Lig'e gönderme planı yaptığı öne sürülürken, Chelsea ve Juventus da yıldız oyuncuya ilgi gösteren takımlar arasında yer alıyor. Şu an için bu iki takıma da transfer olmakla ilgilenmeyen Griezmann, geçtiğimiz sezon ligde 36 karşılaşmada 13 gol atmıştı.

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