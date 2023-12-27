‘Messinho’ olarak tanınan 16 yaşındaki Estevao Willian için yapılan transfer yarışında Barcelona’ya ağır darbe! Genç oyuncu Manchester City yolunda

Son dönemde transfer politikasını genç oyuncular üzerinden şekillendiren Barcelona, Brezilya pazarının en önemli yeteneklerinden birini kaptırıyor.

Premier Lig’in iki dev kulübü Manchester City ve Chelsea’nin Barcelona’nın da gündeminde yer alan genç bir futbolcuyu kadroya katmak için girişimlerini hızlandırdığı öne sürüldü. İspanyol basınından Mundo Deportivo’da yer alan haberde City’nin ‘Messinho’ olarak bilinen 16 yaşındaki Estevao Willian için 60 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeye hazırlandığı belirtildi.

Barcelona'nın eli zayıf

Willian’ın yaşından dolayı 2025’e kadar Avrupa’da forma giyemeyeceğinin altı çizilirken, Palmeiras’ın Real Madrid’in Endrick transferine benzer bir anlaşma yapmaya sıcak baktığı kaydedildi. Oyuncunun durumunu yakından takip eden Barcelona’nın Brezilya ekibinin istediği ücreti tek seferde verememesi ise bu transfer operasyonunda Katalan ekibinin elini zayıflatıyor.

Brezilya pazarından son olarak 18 yaşındaki genç yıldız adayı Vitor Roque’yi renklerine katan Barcelona son dönemde yaşadığı ekonomik problemlerden ötürü yüzünü genç oyunculara çevirmişti. Gavi, Pedri, Fermin Lopez ve Alejandro Balde gibi altyapısından yetişen yıldızlarla yoluna devam eden Barcelona’nın teknik direktörü Xavi de kulübün altyapısından yetişmişti.