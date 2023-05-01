Büyük mali sorunlar yaşayan Barcelona’nın finansal kaldıraç modeli La Liga yönetimi tarafından reddedildi.

Son yıllarda mali açıdan büyük problemler yaşayan Barcelona yönetiminin gelecek sezon Lionel Messi’yi transfer etme ve Gavi ile yeni sözleşme imzalama umutları büyük oranda azaldı.

PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Messi ile görüşmelerini sürdüren Katalan ekibinin Arjantinli oyuncunun mali taleplerini karşılaması neredeyse imkansız gibi görünüyor.

Daha önce La Liga’nın katı finansal fair play kuralları nedeniyle Messi ile sözleşme yenilemeyi başaramayan Barcelona bu problemin aradan geçen sürede tam anlamıyla aşılamaması nedeniyle Gavi, Sergi Roberto ve Ronald Araujo gibi yıldızlarıyla da yeni sözleşme imzalayamıyor.

La Liga'dan projelere det

Bütçesinde 200 ile 350 milyon euro arasında kesintiye gitmesi gereken Barcelona, finansal durumunu düzeltmek için bazı hamleler yapmış ancak bu hamleler de başarıyla sonuçlanmamıştı.

İspanyol basınından Sport’ta yer alan habere göre La Liga yönetimi Barcelona’nın bu finansal kaldıraç modelini reddetti ve Katalan devini köşeye sıkıştırdı.

Mali problemlerine kısa sürede bir çözüm bulamaması halinde altyapısından yetişen genç yeteneği Gavi’yi kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak olan Barcelona, Messi’yi de başka bir formayla izlemeye devam edecek.