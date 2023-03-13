PSG yıldızı, Şampiyonlar Ligi'ne veda ettikleri Bayern Münih maçından önce sarhoş yakalandı

Bir Paris Saint-Germain yıldızı, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e elendikleri maçtan bir gün önce antrenmanda sarhoş yakalandı.

Bayern Münih, PSG'yi ŞL'de saf dışı bıraktı

Bir oyuncu antrenmanda sarhoştu

Galtier buna rağmen oyuncuyu ikinci maçta sahaya çıkardı

NE OLDU? PSG, iki maçta toplam 3-0 mağlup olduğu Bayern Münih'e elenerek Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda etti. Gazeteci Romain Molina'nın, "PSG: İnsanlar neler olup bittiğini bilselerdi..." başlıklı videosunda şok bir iddiaya yer verildi. Molina, bir PSG yıldızının Bayern Münih maçından önce antrenmanda sarhoş olduğunu öne sürdü. Christophe Galtier bu duruma rağmen bahsi geçen oyuncuyu Bayern Münih maçına ilk 11'de başlattı.

NE SÖYLENDİ? Molina videosunda şunları söyledi: "PSGli bir oyuncu, Bayern Münih maçından önce yapılan antrenmanda sarhoştu. Ayrıca aynı oyuncu, o hafta Cuma akşamı ve Cumartesi sabahı dışarıdaydı. Cumartesi günü PSG'nin Ligue 1'de Nantes maçı vardı."

BÜYÜK RESİM: PSG'nin Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Bayern Münih'e kaybetmesinin ardından Kylian Mbappe, takım arkadaşlarını sağlıklı olmaları ve iyi uyuyup iyi beslenmeleri konusunda uyarmıştı.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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