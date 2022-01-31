Messi, PSG-Nice maçında neden 10 numaralı formayı giydi?

Paris Saint-Germain'de 30 numarayla izlediğimiz Messi, Fransa Kupası son 16 turunda Nice ile oynanan maçta klasikleşen 10 numaralı formasını sırtına geçirdi.

Barcelona'da Messi'yle özdeşleşen 10 numarayı, PSG'de normal şartlarda Neymar giyiyordu. Ancak kupadaki ilginç bir kural Messi'nin 10'a dönüşünü sağladı.

Fransa Kupası'nda süregelen bir gelenek, son 16 turundan itibaren takımların sahaya çıkardıkları 11 oyuncuya 1'den 11'e kadar olan numaraları vermesini zorunlu kılıyor.

Neler yaşandı?

PSG'nin maç öncesinde açıkladığı ilk 11'de 10 numaranın Messi'ye verilmesi dikkat çekti. Elbette bunu mümkün kılan bir diğer neden, sakatlığı bulunan Neymar'ın kadroda yer almamasıydı.

Messi'nin kariyeri boyunca 10 numaralı formayla başardıkları bu maça özel bir anlam kattı. Normal süresinde ve uzatma bölümlerinde gol sesi çıkmayan mücadele penaltılara kalırken, PSG adına ilk penaltıyı kullanan isim Messi'ydi.

Arjantinli yıldız beyaz noktadan hata yapmadı. PSG adına Paredes, Nice'te ise Delort bir penaltıdan yararlanamazken, ilk beş penaltı sonucunda 4-4 eşitlik ortaya çıktı. Seri penaltı atışlarında ilk hatayı yapan PSG oldu. Simons'ın kaçırdığı penaltı, PSG'yi kupanın dışına iterken, Nice üst tura yükseldi.

Messi'nin kariyerinde giydiği numaralar

Barcelona tarihinin en önemli 10 numarası olmayı şimdiden garantileyen Messi, aslında Katalan ekibindeki serüvenine de 30 numarayı giyerek başlamıştı.

Messi, A takımdaki ilk golünü attığında sırtında 30 numaralı forma vardı. İlk 11'e yerleştikten sonra 19 numarayı giymeye başlayan Messi, Ronaldinho takımdan ayrıldıktan sonra 10 numarayı devraldı.

Messi daha önce verdiği bir röportajda; A takıma ilk çıktığında Ronaldinho'nun kendisine ne kadar destek olduğundan bahsetmiş ve Brezilyalı oyuncunun ayrılığı öncesinde aralarında geçen konuşmayı aktarmıştı.

"Ronaldinho birkaç ay önceden ayrılma kararını vermişti. Bana numarasını almamı söyledi. Numarayı, onun bu formayla neler başardığını düşünmeden aldım. Düşünseydim bu numarayı alamazdım."

Messi, PSG'ye transfer olduktan sonra profesyonel kariyerinin başlangıcına bir gönderme yaparak 30 numaralı formayı seçti.

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