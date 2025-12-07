Messi'nin üç yıldır düşlediği hayali sonunda gerçeğe dönüştü

Messi, kariyerine yeni bir başarı daha ekleyerek Inter Miami’yi tarihinin ilk MLS Kupası şampiyonluğuna taşıdı.

Vancouver Whitecaps karşısında 3-1 kazanılan final maçında iki asist yapan Arjantinli süperstar, sadece skor katkısıyla değil, oyunun her anına yön veren liderliğiyle de dikkat çekti. Chase Stadyumu’nda oynanan finalin ardından Philip F. Anschutz Kupası’nı kaldıran Messi, bu performansıyla MLS Kupası’nın en değerli oyuncusu seçildi.

38 yaşındaki yıldız, 71. dakikada Rodrigo De Paul’a, uzatma dakikalarında ise Tadeo Allende’ye yaptığı asistlerle maçın kaderini belirledi. Messi, final performansıyla birlikte playoffları altı gol ve dokuz asistle tamamlayarak toplamda 15 gol katkısına ulaştı ve MLS tarihinde tek bir playoff dönemindeki en yüksek gol katkısı rekorunu kırdı.

Ayrıca Inter Miami’nin oynadığı altı playoff maçının tamamında skor katkısı yaparak lig tarihine geçen bir başka rekora daha imza attı.

Üç yıldır beklenen an

Maç sonrasında duygularını paylaşan Messi, MLS’ye geliş kararıyla başlayan sürecin nihayet taçlandığını söyledi:

“Üç yıl önce MLS’ye gelmeye karar verdim ve bugün MLS şampiyonu olduk. Bu, takım olarak uzun süredir beklediğimiz bir an. Sezon boyunca elimizden geleni yaptık, çok fazla maç oynadık ama bu finale ulaşmak için tüm zorlukların üstesinden geldik.”

Messi, bu başarının hem takım hem de kendisi için çok özel olduğunu vurguladı.

Öte yandan Messi, sezonu 29 gol ve 19 asistle tamamlayarak toplam 48 gol katkısına ulaştı. Bu performansla, Carlos Vela'nın 2019 yılında kaydettiği 49 gollük rekorun yalnızca bir gol katkısı gerisinde kaldı. Böylece Messi, MLS tarihindeki en etkileyici bireysel sezonlardan birine daha imza atmış oldu.

Bu istatistik, Arjantinli yıldızı lig tarihinde ilk kez üst üste MVP ödülü kazanmaya aday hale getirdi.

Inter Miami’nin teknik direktörü Javier Mascherano da Messi’ye övgüler yağdırdı: “Onun için çok mutluyum. Yıl boyunca inanılmaz bir performans ortaya koydu. Buraya bu kupayı kazanmak için geldi ve bunu başardı.” Mascherano, Messi’nin varlığının Miami için sadece saha içinde değil, kulübün tüm kültürü açısından da dönüştürücü olduğunu belirtti.

Messi’nin MLS’deki macerası kesinlikle bu kupayla sınırlı kalmayacak gibi görünüyor. Arjantinli yıldızın oyuna etkisi, MLS standartlarını zorlayan istatistikleri ve liderliği, Inter Miami’nin önümüzdeki yıllarda da şampiyonluk hedefleyen bir takım olacağını net bir şekilde gösteriyor.