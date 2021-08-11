Lionel Messi, eski takım arkadaşı Andres Iniesta’ya yakın gördüğü ismi açıkladı.

Barcelona ile yaşanan anlaşmazlığın ardından çocukluk kulübüyle yollarını ayıran Messi, Paris Saint-Germain ile resmî sözleşmeye imza attı.

Messi eklemesinin yanı sıra kadrosuna Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma ve Gini Wijnaldum gibi önemli eklemeler yapan PSG; rekabet etmesi güç bir kadroya sahip oldu.

PSG’deki ilk basın toplantısını düzenleyen Messi, güçlü kadrolarına vurgu yaparken yeni takım arkadaşını Iniesta seviyesinde gördüğünü de söyledi.

Messi’den Verratti övgüsü

Basın toplantısında Marco Verratti’nin Xavi ve Iniesta seviyesinde olup olmadığı sorusuna Messi şu şekilde cevap verdi:

“Verratti o isimlerin seviyesinde bir oyuncu, bundan şüphe yok.”

“Verratti, ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu ve Avrupa’da pozisyonunun en iyilerinden olduğunu kanıtladı. O bir fenomen.”

“Barcelona onu kadrosuna katmak istemişti. Şimdi ise tam tersi gerçekleşti ve ben onun yanına, Paris’e geldim.”

Verratti’nin kariyeri

Kariyeri boyunca Serie A’da forma giymeyen İtalyan yıldız, Serie B’de Pescara formasıyla gösterdiği performansla 12 milyon euro’luk bedelle PSG’nin yolunu tutmuştu.

Ayrıca o dönemde Verratti, Ciro Immobile ve Lorenzo Insigne ile de takım arkadaşıydı.

28 yaşındaki oyuncu, tüm kulvarlarda PSG formasını 346 maçta terletti ve dokuz gol 58 asistlik bir performansa imza attı.

Başarılı oyuncu, sakatlığını atlatmasının ardından Euro 2020’de de zafere ulaşan İtalya kadrosunun önemli parçalarından biri olmuştu.

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