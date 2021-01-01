Messi Barcelona'da kalmak için 10 yıllık proje istiyor

Lionel Messi'nin babası Jorge Messi ile bir araya gelen Barcelona Başkanı Joan Laporta, Arjantinli yıldızı takımda tutma yolunda önemli bir adım attı.

Barcelona'da yeniden başkan seçilen ve önceliğini Lionel Messi'yi takımda tutmak olarak belirleyen başkan Joan Laporta bu hedefinde mutlu sona ulaşmaya bir hayli yakın görünüyor.

İspanyol futbol adamının hafta içinde Messi'nin babası Jorge ile yaptığı görüşmede tarafların büyük oranda anlaşmaya vardığı öğrenildi.

İngiliz basınından Daily Mail'in haberinde Jorge Messi ile bir akşam yemeği yiyen Laporta'nın ileriye dönük bir adım attığı kaydedilirken, görüşmede yıllık ücret gibi detayların masaya yatırılmadığı ancak Arjantinli yıldızın aklında üç farklı bölüm içeren 10 yıllık bir kontrat düşüncesi olduğu öne sürüldü.

MLS'te bırakmak istiyor

Habere göre Barcelona forması giymeye devam edeceği 2-3 yıllık birinci bölümün ardından David Beckham'ın sahibi Inter Miami'ye transfer olmayı planlayan Messi bunun için 2-3 yılın ardından serbest kalacağı bir sözleşme imzalamak istiyor.

Messi MLS'te geçireceği bu ikinci bölümde Barcelona'nın elçisi olarak Katalan ekibinden maaş almaya devam edecek. 10 yıllık plana göre Messi MLS kariyerinin ardından aktif futbolculuk hayatına son verecek ve Barcelona'ya sportif direktör olarak geri dönecek.

TV 3'ün haberine göre Barcelona bu teklifi kabul ederse Messi yıllık ücretini yarı yarıya düşürmeyi kabul edecek ve Katalan ekibinin maddi olarak zor günler geçirdiği bu dönemde büyük bir fedakarlık yapacak.

Haaland talebi

Öte yandan takımın sahip olduğu genç yetenekler nedeniyle kadroda büyük bir değişiklik talep etmeyen Messi buna rağmen önemli bir yıldız oyuncu takviyesinin kendisinin de işlerini kolaylaştıracağına inanıyor.

Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilecek bir kadrosu olması gerektiğini düşünen Messi, yönetimden Erling Haaland ya da Neymar gibi önemli bir takviye bekliyor. Efsane oyuncunun yakınları bu talebin finansal konulardan çok daha önemli olduğu görüşünde birleşirken, Messi'nin kalmak için en az bir büyük transferin şart olduğu belirtiliyor.

Erling Haaland'ın Messi'nin son sezonlarında Barcelona'da birlikte oynama fikrine sıcak baktığı öne sürülürken, bu transferin finansal şartları Barcelona yönetimini zorluyor.

Coutinho ve Dembele gibi isimlere büyük teklifler gelmediği sürece bu transfere kaynak yaratması zor görünen Barcelona B ve C planları ise sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan Neymar ve Manchester City'den ayrılacağını açıklayan Sergio Agüero.

Daha fazla okuma