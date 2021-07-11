Messi, Arjantin’le ilk kupasını kazandı

Lionel Messi, Arjantin’le oynadığı beşinci finalde mutlu sona ulaşmayı başardı.

Copa America 2021 finalinde iki ezeli rakip, Arjantin ve Brezilya kozlarını paylaştı.

Maracana Stadyumu’nda oynanan maçın 22. dakikasında PSG’li yıldız Angel Di Maria, şık bir aşırtma golüyle takımını 1-0 öne geçirdi.

Oldukça sert mücadelelere sahne olan maçın geri kalanında gol sesi çıkmadı ve Arjantin, 28 yıllık hasretine son vererek kupayı 15. kez müzesine götürdü.

Messi’nin milli formayla ilk kupası

Bu kupa, Lionel Messi açısından bakıldığında hem Arjantinli süperyıldız, hem de futbol dünyası için özel bir anlam ifade ediyordu. Bundan önce oynadığı dört finalde de mutlu sona ulaşamayan Messi, bu Copa America zaferiyle birlikte Arjantin formasıyla ilk kupasını kaldırdı.

Arjantinli oyuncular, maçtan sonra Messi ile birlikte büyük bir sevinç yaşadılar.

#CopaAmérica 🏆



¡Como para no celebrar así! @Argentina volvió a levantar la CONMEBOL #CopaAmérica de la mano de Lionel Messi 🔟 y se festejó con todo 🥳



🇦🇷 Argentina 🆚 Brasil 🇧🇷#VibraElContinente #VibraOContinente pic.twitter.com/4ps25RHfMy — Copa América (@CopaAmerica) July 11, 2021

Copa America’yı dört golle tamamlayan Messi, Kolombiyalı Luis Diaz’la birlikte turnuvanın en skorer ismi olmayı başardı.

Grup aşamasında Şili ve Bolivya ağlarına üç gol bırakan yıldız isim, Ekvador’la oynanan çeyrek final müsabakasında da bir gol kaydetmişti. Ayrıca Messi, yarı finalde oynadıkları ve seri penaltı atışlarına giden Kolombiya maçında da penaltıyı gole çevirmişti.

Messi’nin Arjantin’le oynadığı finaller

Efsane isim, bu zaferden önce milli formayla dört turnuva finalinde boy göstermiş ancak sahadan eli boş ayrılmıştı.

20 yaşındaki Messi, Copa America 2007’de Arjantinle ilk kez final oynamıştı. Bu karşılaşmada Brezilya, Arjantin’i 3-0’lık net skorla mağlup etmişti.

2014 Dünya Kupası finalinde Almanya ile karşılaşan Arjantin, uzatma dakikalarında Götze’nin golüne engel olamamıştı. Messi ise takımının finali kaybetmesine karşın “turnuvanın en değerli futbolcusu” seçilmişti.

Copa America 2015 finalinde Şili ile karşılaşan Arjantin, penaltılar sonucu mağlup olmuştu.

Bir sene sonra Copa America finalinde Şili ile tekrar karşılaşan Arjantin, penaltılara giden maçta yine mutlu sona ulaşamamıştı.

Bu karşılaşmadan sonra milli formaya veda ettiğini açıklayanancak sonradan kararını değiştiren Messi, Copa America 2021’de ise hem kendisinin hem de ülkesinin kupa hasretine son vermeyi başardı.

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