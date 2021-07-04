Messi, Arjantin'i Copa America'da yarı finale taşıdı

Arjantin, Ekvador engelini aşarak Copa America'da son dörde kalırken, Messi attığı gol ve yaptığı asistlerle yıldızlaştı.

Copa America 2021 çeyrek finalinde Ekvador'u 3-0 mağlup eden Arjantin adını yarı finale yazdırdı. Frikikten harika bir gol atan Lionel Messi, diğer iki golün de asistini yaparak maça damgasını vurdu.

Arjantin için maç skorun işaret ettiği kadar kolay geçmedi. Maç genelinde rakibine iyi direnen Ekvador, Fenerbahçe forması giyen Enner Valencia ile önemli fırsatlar da yakaladı. Ancak Arjantin file bekçisi Emiliano Martinez'i bir türlü aşamadılar.

Perdeyi açan gol, 40. dakikada Serie A'da Udinese forması giyen Rodrigo de Paul'ün ayağından geldi. Messi'nin şık pasında ceza sahasında topla buluşan de Paul, Arjantin'in soyunma odasına 1-0 önde girmesini sağladı.

Bitime altı dakika kala Ekvador defansının hatasını iyi değerlendiren Messi, uygun durumdaki Lautaro Martinez'i gördü ve fark ikiye çıktı.

Maçın duraklama anlarında Piero Hincapie'nin Angel di Maria'yı düşürmesiyle Arjantin bir frikik kazandı. Hincapie kırmızı kartla oyun dışında kalırken, Messi yaptığı nefis vuruşla maça noktayı koydu.

Messi böylece kupadaki gol ve asist sayısını dörde çıkardı. Yenilmezlik serisini 18 maça çıkaran Arjantin yarı finalde Kolombiya ile karşılaşacak.

Muslera ve Uruguay veda etti

Günün diğer çeyrek final mücadelesinde Kolombiya, Uruguay'ı penaltılar sonucunda saf dışı bırakarak son dört takım arasına girdi.

Normal süresi ve uzatmaları golsüz tamamlanan karşılaşmada galibi seri penaltı atışları belirledi. Kolombiya dört penaltıyı da gole çevirirken, Uruguay adına Gimenez ve Vina penaltı vuruşlarından yararlanamadı.

İki penaltı kurtaran David Ospina maçın kahramanı olurken, Kolombiya futbol tarihine de geçti. Milli formayı 112. kez giyen Ospina, efsane isim Carlos Valderrama'yı geride bırakarak Kolombiya adına en çok sahaya çıkan oyuncu unvanını ele geçirdi.

2015'te ve 2019'da Copa America'ya, 2018'de ise Dünya Kupası'na penaltılarda veda eden Kolombiya, son yıllarda bu konuda yaşadığı şanssızlığı da kırmış oldu.

Daha fazlası için:

Harry Kane gol sayısında Alan Shearer'ı yakaladı

Vitor Pereira, Fenerbahçe'nin en çok puan toplayan hocaları arasında

Belçika'nın yıldızı Kevin De Bruyne'den acı itiraf