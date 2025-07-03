Messi Alman futbolunun en büyük efsanelerinden birini Inter Miami'ye transfer ediyor

Alman yıldız, kariyerine nerede devam edeceğine karar vermedi ancak Inter Miami ihtimaline kapıyı açık bıraktı.

Thomas Müller, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın ardından Bayern Münih'teki uzun kariyerine nokta koymaya hazırlanırken, geleceğiyle ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. 35 yaşındaki tecrübeli futbolcu, DAZN'e verdiği röportajda Lionel Messi ile Inter Miami'de oynama fikrine karşı olmadığını söyledi.

Müller, "Genel olarak konuşmak gerekirse, Messi ile oynama fikrine karşı değilim" derken, David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami ile şu an için herhangi bir temas olmadığını vurguladı: "Miami ile doğrudan bir temasım yok."

Alman yıldız, farklı kulüplerden teklifler aldığını ancak hangi takıma gideceğine ya da futbolu tamamen bırakıp bırakmayacağına henüz karar vermediğini dile getirdi. Müller'in ismi, Inter Miami dışında LAFC gibi diğer MLS kulüpleriyle de anılıyor.

Miami eski yıldızların son durağı

Inter Miami, Lionel Messi, Luis Suarez ve Jordi Alba gibi eski Barcelona yıldızlarının bir araya geldiği bir takım olarak dikkat çekiyor. Kulübün teknik direktörlüğünü ise bir başka eski Barça oyuncusu Javier Mascherano yapıyor. Bu atmosfer, Müller'in ABD'ye transfer olma ihtimalini güçlendiren bir faktör olarak görülüyor.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın, Müller'in Bayern Münih formasıyla son kez sahneye çıkacağı turnuva olması bekleniyor. 2014 Dünya Kupası'nı da kazanan Müller, kariyerinde Bayern ile birçok şampiyonluk yaşamış ve kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı.