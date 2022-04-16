Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe'yi konuk eden Fenerbahçe henüz beşinci dakikada Serdar Aziz'in golüyle üstünlüğü yakaladı.

Golün asisti ise son dönemde yükselen performansıyla dikkat çeken Mert Hakan Yandaş'tan geldi.

Başarılı orta saha oyuncusu, 2006'dan bu yana Fenerbahçe formasıyla üst üste dört Süper Lig maçında asist yapan ilk oyuncu oldu.

4 - Süper Lig'deki son dört maçında da asist yapan Mert Hakan Yandaş, Nisan-Mayıs 2016'dan bu yana (Nani) üst üste dört karşılaşmada gol pası veren ilk Fenerbahçe oyuncusu oldu. Teslimat. pic.twitter.com/uYLv18l5EI — OptaCan (@OptaCan) April 16, 2022

En son Nani yapmıştı

2015/16 sezonunda Fenerbahçe forması giyen Portekizli yıldız tıpkı Mert Hakan Yandaş gibi sezonun son bölümünde açılmıştı.

Serisine 29. haftadaki Mersin İdman Yurdu maçıyla başlayan Nani, ardından Trabzonspor, Gaziantepspor ve Başakşehir karşılaşmalarında da gol pası verdi. Sarı lacivertli ekip bu dört maçın üçünü farklı kazanırken, Başakşehir'e 2-1 kaybetmişti.

O sezon ligde 28 maçta sekiz gol, dokuz asistle oynayan Nani, Fenerbahçe formasıyla 41 maçta 12 gol ve 13 asist üretti.

Mert Hakan asist sayısını üçe katladı

Bu sezon görev yaptığı ilk 24 maçta sadece iki asisti bulunan Mert Hakan Yandaş, son dört maçta yaptığı dört asistle istatistiklerini katladı.

27 yaşındaki oyuncu bu sezon ilk asistini 4 Kasım'da Avrupa Ligi'nde Royal Antwerp'e karşı yapmıştı. Mert Hakan Yandaş 26 Aralık'ta ligdeki Yeni Malatyaspor maçını da bir asistle tamamladı.

Fenerbahçe'nin 2020'de Sivasspor'dan transfer ettiği Mert Hakan 66 maçta altı gol ve sekiz asist üretti.