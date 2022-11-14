Merih Demiral, Atalanta'nın talebi üzerine A Millî Takım kadrosundan çıkarıldı

Stefan Kuntz, İskoçya ve Çekya ile oynanacak hazırlık maçlarında Atalanta'nın stoperinden faydalanamayacak.

A Millî Takım'ın aday kadrosuna seçilen Merih Demiral için Atalanta'dan veto geldi.

Serie A ekibi, tecrübeli stoperin millî takıma gönderilmemesi gerektiğine dair bir yazı gönderdi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Atalanta'nın talebi üzerine stoper oyuncusunun kadrodan çıkarıldığını duyurdu.

Ne söylendi?

TFF'nin resmî internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İtalya'nın Atalanta ekibinde forma giyen millî futbolcumuz Merih Demiral, kulübünün Atalanta - Inter karşılaşmasının ardından gönderdiği talep üzerine, FIFA'nın Oyuncuların Statüsü ve Transferi Talimatı'nın EK 1. Bölümü'nün 1. Maddesi'nin 6. bendi uyarınca, A Millî Takım aday kadrosundan çıkarıldı."

Merih Demiral'ın 2022/23 sezonu performansı

A Millî Takım'ın stoperi, bu sezon Atalanta forması ile tüm kulvarlarda toplamda 13 maça çıktı. Demiral, söz konusu 13 karşılaşmada bir gol atmayı da başardı.

Bin 73 dakika sahada kalan 24 yaşındaki stoper, dört sarı kart gördü.

Ligde bu sezon Dünya Kupası arasına kadar 15 maça çıkan Atalanta, altı karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı.

Gian Piero Gasperini'nin ekibi, 27 puanla altıncı sırada yer alıyor.

A Millî Takımı ne bekliyor?

2022 Dünya Kupası'nda yer alamayacak olan Türkiye, liglere verilen arada hazırlık maçları oynayacak.

Ay-yıldızlılar, 16 Kasım Çarşamba akşamı saat 20.00'da İskoçya'yı konuk edecek. Stefan Kuntz'un öğrencileri daha sonra 19 Kasım Cumartesi günü Çekya'yı ağırlayacak.