Memphis Depay, ne olursa olsun Barcelona'ya transfer olmaktan memnun gibi görünüyor.

Memphis Depay, Barcelona’ya geldiğine pişman olup olmadığının sorulması üzerine sinirlerine hâkim olamadı.

Hollandalı golcü, şu anki belirsiz durumuna karşın kulübünün dünya futbolunda çok büyük bir yere sahip olduğunu yineledi ve transferinden ötürü hiçbir zaman pişman olmadığının altını çizdi.

Katalan ekibine geldikten bu yana takımca oldukça kötü sonuçlarla karşılaşan Memphis, ayrıca ekonomik durumdan ötürü maaşında indirime gitti. Lionel Messi’den yoksun Barcelona, oynadığı iki Şampiyonlar Ligi maçını da 3-0 kaybetti.

Neler söylendi?

ESPN Hollanda’ya verdiği röportajda Barcelona’ya gelmesinden ötürü pişmanlık duyup duymadığı sorulan Memphis, “Bunu sormaya nasıl cüret edebilirsiniz?” dedi.

“Burası Barcelona! Bu kulübün ne kadar büyük olduğunun farkında olmadığınızı ve bir oyuncu için ne böylesine bir kulübe transfer olmanın ne demek olacağını bilmediğinizi düşünüyorum. Asla pişmanlık duymadım.”

“Sonuçlara rağmen, bu kulüpte olduğum için mutluyum.”

“Takım için zor zamanlardan geçiyoruz. Bunun hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum ama insanlar sanki sezon bitmiş gibi davranıyorlar.”

“Oynanacak çok maç var, hiçbir şey bitmiş değil. Ama bir oyuncu olarak sorumlu hissediyorsunuz ve sorumluluk üstleniyorsunuz. Barca’da her oyuncu sorumluluk alıyor, böylesine bir kulüp için bu çok normal.”

Büyük resim

Memphis, transferinin ilk gerçekleştiği anda büyük ihtimalle kulüpte neler olup biteceğini pek tahmin edememişti.

Messi’nin kalması bekleniyordu ancak mali engeller, Arjantinli yıldızı ayrılmaya ve Paris Saint-Germain’le ayrılmaya itti. Griezmann da transferin son gününde eski takımı Atletico Madrid’le anlaşmaya vardı. Memphis’le birlikte transfer edilen Sergio Agüero da sakatlıklar nedeniyle henüz forma giyemedi.

Tüm bunlar Memphis’i, güç kaybeden Barcelona hücumundaki bir numaralı oyuncu haline getirdi. Katalan ekibi, yedi maçta 11 gol kaydetti ve dokuzuncu sırada kendine yer buldu.

Hollandalı golcü ise üç gol bir asistlik bir La Liga performansı sergiledi.

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