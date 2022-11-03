Hollandalı golcü Dünya Kupası için iyileşme sürecini geciktirdiği yönündeki haberlere sert bir cevap verdi.

La Liga'da lider Real Madrid'i takibini sürdüren Barcelona'nın Hollandalı oyuncusu Memphis Depay, bir süredir yaşadığı sakatlığına dair açıklamalarda bulundu.

Dünya Kupası öncesinde kendisini riske etmemek için iyileşme sürecini geciktirdiği yönündeki haberlere tepki gösteren yıldız oyuncu, medyadaki söylentileri saygısızlık olarak nitelendirdi.

Profesyonelliğine hiçbir zaman laf söyletmeyeceğini belirten Depay, takıma en kısa sürede katılabilmek için elinden geleni yaptığını söyledi.

Eylül ayından bu yana sahalardan uzak olan golcü oyuncu, Katar'da şampiyonluk hedefleyen Louis van Gaal'in çalıştırdığı Hollanda Milli Takımı'nın da en önemli oyuncularından biri olarak gösteriliyor.

Robert Lewandowski ve Raphinha gibi takviyelerin ardından rotasyonda geriye düşen ve forma bulmakta zorlanan Depay, geçtiğimiz sezon Barcelona adına oldukça etkili maçlar çıkarmıştı.

Gelecek yaz kontratının sona ermesiyle birlikte takımdan ayrılması beklenen Depay, geçen sezon şans bulduğu 28 karşılaşmada 12 gol atmayı başarmıştı.