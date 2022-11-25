Meksika Teknik Direktörü Martino, Lionel Messi'yi durdurmanın zor olduğunu kabul etti

Meksika Teknik Direktörü Gerardo "Tata" Martino, cumartesi günü Dünya Kupası'nda kendi ülkesini yenmekte kararlı.

Martinez, iki ülke cumartesi günü Dünya Kupası'nda karşı karşıya geldiğinde Meksika'nın Arjantin'e karşı zafer kazanması için "mümkün olan her şeyi" yapacağını söyledi.

Ayrıca Lionel Messi'yi öven Meksika'nın hocasının, takımının 35 yaşındaki oyuncuyu tamamen durdurabileceği konusunda şüpheleri var.

Ne söylendi?

Maç öncesi konuşan Arjantinli hoca Martinez, şunları söyledi: "Benim yerimde olsanız ne yapardınız? Nerede doğduğumu biliyorum. Size yılını, hastanenin adını, şehrin alan kodunu söyleyebilirim. Ama Meksika'nın kazanması için mümkün olan her şeyi yapmam gerekiyor."

Martinez, Messi hakkında sorulan soruyu ise şu sözlerle yanıtladı: "En azından son 15 yılın en iyi futbolcusu. Onu durdurabilmek, bizim yapabileceğimizden daha çok, onun kötü bir öğleden sonra geçirmesiyle alakalı bir durum."

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2022 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Suudi Arabistan'a sürpriz bir şekilde yenilen Arjantin, grubun ikinci hafta mücadelesinde Meksika'ya karşı da kaybederse Dünya Kupası'ndan elenecek. Meksika ise üç puan aldığı takdirde gruptan çıkmanın eşiğine gelecek.

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Biliyor muydunuz?

Meksika hocası, kariyerinin zirvesini Newell's Old Boys'ta geçirdiği dönemde yaşadı ve üç ayrı dönemde 488 maçta 37 gol attı. Martino, Messi'nin La Liga'da 31 maçta 28 gol attığı sezon olan 2013-14 sezonunda da Barcelona teknik ekibinin bir parçasıydı.

Martino'yu ne bekliyor?

Meksika, cumartesi günü sahaya çıktığında Arjantin karşısında bir galibiyet elde etmek istiyor olacak. Güney Amerika ekibi, temmuz 2004'te 1-0'lık galibiyetten bu yana Lionel Scaloni'nin takımına karşı olumlu bir sonuç alamadı. Şimdi ise bu kötü süreci sona erdirmek istiyorlar.