PSG Ultra üyesi olan Alexis Zmijak'ın Fransa Kupası maçı öncesinde kafası bir hayli karışık.

NE OLDU? PSG, Fransa Kupası Son 32 Turu'nda Pays de Cassel ile karşılaşacak. Bu maç, Pays de Cassel takımının sağ beki olan Alexis Zmijak için çok ilginç bir öneme sahip. Zira Zmijak sıkı bir PSG taraftarı, hatta Ultra grubunun üyesi. 34 yaşında olan ve aynı zamanda elektrikçilik yapan savunmacı, Mbappe ile aynı sahayı paylaşacak olmanın heyecanını yaşıyor. Ancak Zmijak, Ligue 1 ve Şampiyonlar Ligi yarışı öncesinde yıldız futbolcuya nasıl davranması gerektiği konusunda bir hayli kararsız.

NE SÖYLENDİ? Zmijak, Le Parisien'e verdiği demeçte maçla alakalı şunları söyledi: "Mbappe gole giderse, onunla mücadele eder miyim, etmez miyim? Gerçekten onu mu durduracağım? Kendi kendime 'Bekle, yakında Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile oynaması gerekiyor' diyorum. Bu maçtan önce stresim yok. Kaybedecek bir şeyimiz yok, bu bizim için ömür boyu unutamayacağımız bir karşılaşma ve şahsen kendimi bu durumda bulmak harika."

DAHA BÜYÜK RESİM: Zmijak, PSG'yi desteklediğini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: "CUP'a (Collectif Ultras Parisiens) iki yıl önce katıldım. Ultralar arasında yer almak istedim çünkü benim için futbol tutkuyla yaşanır. Sadece maçı izlemek değil, her şeyi yapmak istiyorum."

Bu hikâye, akıllara Türkiye'nin efsane dizilerinden Kurtlar Vadisi Pusu'da bir sahneyi getirdi.

HİKÂYENİN ÜÇ FOTOĞRAFI:

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Getty Images

SIRADA NE VAR? PSG, Pays de Cassel ile karşılaştıktan sonra dört lig maçına çıkacak ve daha sonra şubat ayında Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Bayern Münih'e ev sahipliği yapacak.