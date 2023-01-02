Kylian Mbappe ve Achraf Hakimi'ye Paris Saint-Germain tarafından birkaç gün izin verilecek.

NE OLDU? Fransa ve Faslı millî oyuncular, Katar 2022'de kendi ülkelerinin ikinci ve dördüncü sırada yer almalarına yardım ettikten sonra Parc des Princes'e geri dönmek için hiç vakit kaybetmediler. Ancak şimdi hak ettikleri tatile hazırlanıyorlar.

NE SÖYLENDİ? PSG Teknik Direktörü Christophe Galtier, pazar günü Lens'e karşı alınan 3-1'lik şok mağlubiyetin ardından Amazon Prime'a şunları söyledi: “Hakimi ve Mbappe birkaç gün izinli olacak. Plan, bu iki maçı oynayabilmelerine yönelikti. Şimdi iyileşecekler.”

BÜYÜK RESİM: Mbappe ve Hakimi'nin, cuma günü Fransa Kupası'nın üçüncü turunda Chateauroux ile oynanacak maçta sahada olması beklenmiyor. Ayrıca 11 Ocak'ta Ligue 1'de Angers'e karşı oynanacak maçta da dinlenecekler.

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SIRADA NE VAR? Mbappe ve Hakimi'ye 10 gün izin verilmesi halinde iki futbolcu da 15 Ocak'ta Rennes'e karşı oynanacak maçta mücadeleye geri dönecek. Aynı zamanda Lionel Messi de o zamana kadar geri dönmüş olacak.