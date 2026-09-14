Kylian Mbappé ile Ousmane Dembélé arasındaki ilişki, Fransa Milli Takımı'nın soyunma odasında bir gerginlik ortamı yaratmaya başladı. "Foot Mercato" sitesinin aktardığına göre, Fransız oyunculardan bir kısmı arasında artan anlaşmazlıkların bulunduğuna işaret eden haberler öne çıkıyor.

"RMC" ağının yayınladığı bilgilere göre, Dembélé ve çevresi, Fransa Milli Takımı kaptanı Mbappé'nin yaptığı son açıklamalardan bazılarına karşı büyük bir rahatsızlık gösterdi; öyle ki bu açıklamaları adeta bir "ihanet" olarak değerlendirdiler.

Rahatsızlık hâli yalnızca Dembélé ve çevresiyle sınırlı kalmış gibi görünmüyor; zira haberler, Mbappé'nin açıklamalarının Fransa Milli Takımı'ndaki bir dizi oyuncu tarafından yanlış anlaşıldığına ve bunun da grup içinde bir gerginlik durumuna yol açtığına işaret ediyor.

Elde edilen bilgilere göre, Real Madrid forveti, açıklamalarının milli takım içinde beklenmedik tepkiler yaratmasının ardından "birçok takım arkadaşının rahatsız olmasına" neden oldu; bu durum da oyuncular arasındaki atmosfere yansımaya başladı.

Bu gelişmeler, Fransa Milli Takımı'nın en fazla yıldıza ve grubun bütünlüğünü koruyabilecek unsurlara sahip milli takımlardan biri olarak görüldüğü bir dönemde yaşanıyor; ancak Mbappé ile Dembélé arasındaki son anlaşmazlık bu istikrarı tehdit edebilir.

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz

Soyunma odasında bölünme

Haberlerin "takım içinde iki hizip" bulunduğundan söz etmesinin ardından, bu krizin Fransa Milli Takımı'nın dengesine etkisine dair endişeler artıyor; bu ifade, son kriz zemininde oyuncular arasında olası bir bölünmeye açık bir gönderme niteliğinde.

Mbappé ile Dembélé arasındaki ilişki, Fransa Milli Takımı içindeki önemli ilişkilerden biri olarak görülüyor. Bu nedenle aralarındaki anlaşmazlığın bu aşamaya ulaşması, özellikle gerginlik önümüzdeki milli ara süresince devam ederse, teknik ekibe yeni zorluklar dayatabilir.

Haberlere göre Mbappé, Brest maçının ardından Dembélé'nin açıktan verdiği tepki karşısında şaşkına döndü; özellikle kriz, Fransa Milli Takımı'nı çevreleyen çevrelerde bir konuşma konusuna dönüştükten sonra.

Bununla birlikte, Fransa Milli Takımı kaptanının anlaşmazlığı medya üzerinden tırmandırmak ya da takım arkadaşıyla bir açıklama savaşına girmek istediği görünmüyor; zira bilgiler, onun krizi ışıklardan uzak bir şekilde ele almayı ve dostane bir yolla çözmeye çalışmayı tercih ettiğine işaret ediyor.

Mbappé ile Dembélé arasındaki ilişkinin geleceği ise merakla bekleniyor; özellikle Fransa Milli Takımı'nın en öne çıkan iki yıldızı arasındaki gerginliğin sürmesi, takımın atmosferine güçlü bir şekilde damgasını vurabilir ve soyunma odasında gereken uyum durumunu etkileyebilir.

Zidane yeni bir sınav karşısında

Krizi kontrol altına alma girişimleri önümüzdeki dönemde başarılı olmazsa, Zinedine Zidane kendisini, Fransa Milli Takımı'nın bir sonraki toplantısında bu meseleyi tartışmak gibi hassas bir görevin karşısında bulabilir.

Bölünme durumu sürerse ya da anlaşmazlık çemberi başka oyuncuları da içine alacak şekilde genişlerse, Zidane'ın müdahalesi kaçınılmaz hâle gelebilir; özellikle soyunma odasının birliğini korumak, Fransa Milli Takımı'nın önümüzdeki maçları öncesinde belirleyici bir konu olacaktır.

Haberlere göre Mbappé, dosyayı medyadan uzak bir şekilde kapatmayı tercih ederken, Dembélé'nin tutumu ve diğer oyuncuların tepkileri, krizin kısa sürede sona mı ereceğini yoksa Fransa Milli Takımı'nın istikrarını tehdit eden daha büyük bir soruna mı dönüşeceğini belirleyebilir.