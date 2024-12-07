Mbappe Real Madrid'de yaşadığı en önemli problemi Fransız kanalına verdiği özel röportajda açıkladı

Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe, hakkında çıkan spekülasyonlara yanıt vermek için Canal+ ile özel bir röportaj yapacak.

Real Madrid'in Fransız forveti Kylian Mbappe, medya önünde konuşmayı tercih etmeyen bir isim olarak biliniyor. Ancak İspanya’daki en zorlu dönemlerinden birini geçirirken, sessizliği bozmaya karar verdi.

Son haftalarda kaçırdığı iki penaltı ve takımın genel performansındaki düşüş nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kalan Mbappe, hakkındaki spekülasyonlara yanıt vermek için pazar günü Canal+’da özel bir röportaj verecek.

Mbappe’nin sessizliğini bozma kararı

Röportaj öncesinde paylaşılan bir tanıtım videosunda, yıldız oyuncunun yaşadığı baskıyı ve çevresindeki medya spekülasyonlarını ele aldığı görüldü.

Mbappe, insanların adına konuşmasından duyduğu rahatsızlığı şu sözlerle dile getirdi:

“İnsanların benim hakkımda konuşması mı? Sorun şu ki, bir yıldız olduğunuzda insanlar sizin adınıza konuşuyor. Her gün bir şeyler yazılıyor ama kimseyle konuşmamış oluyorum. İşte bu yüzden bugün sizinle konuşuyorum. İnsanların sizi anlaması gerekiyor”

Röportajın, oyuncunun kendi perspektifini anlatması ve hakkında dönen hikayelere açıklık getirmesi açısından önemli bir fırsat olduğu belirtiliyor.

Kritik maç öncesi dönüm noktası

Mbappe’nin röportajı, Real Madrid için kritik bir döneme denk geliyor. Takım, hafta sonu Girona ile ligde ve gelecek hafta Atalanta ile Şampiyonlar Ligi’nde önemli maçlara çıkacak.

Bu maçlar, yalnızca Mbappe için değil, Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti’nin geleceği açısından da büyük önem taşıyor. Takımın son performansı nedeniyle Ancelotti üzerindeki baskı artarken, bu zorlu dönemden çıkış için oyuncuların ve teknik ekibin birlik içinde hareket etmesi gerektiği vurgulanıyor.