Presnel Kimpembe, Paris Saint-Germain'in kendisi yerine ikinci kaptanlığa Mbappe'nin getirilmesinin kendisine bildirilmediğini söyledi.

NE OLDU? Mbappe, daha önce hiyerarşide ikinci ve üçüncü sırada olan Presnel Kimpembe ve Marco Verratti ile birlikte normal kaptan Marquinhos'un yokluğunda Pays de Cassel karşılaşmasında karşı kol bandını taktı. Fransız yıldızın beş gol attığı ve PSG'nin 7-0 kazandığı maçın ardından teknik direktör Christophe Galtier, Mbappe'nin yazdan beri kaptan yardımcısı olduğunu açıkladı. Ancak Kimpembe, bu değişiklikten haberdar olmadığını açıklamak için sosyal medyaya başvurdu.

NE SÖYLENDİ? PSG'nin savunma oyuncusu, Instagram'da konuyla ilgili şunları söyledi: "Son birkaç saat içinde benim hakkımda çok şey duydum ve okudum. Bu nedenle, bu konuda yanlış bir bilginin yayılmasını engellemek için her şeyi açıklığa kavuşturmak istiyorum. Bu karardan haberdar edilmedim, bu tamamen yanlış. Bununla birlikte, kulübün kararlarına her zaman saygı duyacağım. "

DAHA BÜYÜK RESİM: Kimpembe şu anda aşil tendonundan bir sakatlık yaşıyor ve sahalardan uzak. Savunma oyuncusu, 29 Ekim'de oynanan ve Mbappe'nin de ilk 11'de olduğu Troyes maçında PSG için kaptanlık pazubandını takmıştı.

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SIRADA NE VAR? PSG, pazar günü Ligue 1'de Reims'i konuk edecek. Galtier'in bu konuyla ilgili bir açıklama yapıp yapmayacağını zaman gösterecek.