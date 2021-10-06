Mbappe için 87 günlük geri sayım başladı

PSG ile Real Madrid arasında Kylian Mbappe nedeniyle çıkan soğuk savaş devam ediyor.

PSG ile olan kontratı sezon sonunda bitecek olan Kylian Mbappe'nin yeni adresi büyük bir merakla beklenirken, 1 Ocak'tan itibaren gelecek sezon için istediği takıma imza atma hakkı bulunan Fransız yıldız için dev takımların geri sayımı da devam ediyor. Real Madrid ile PSG arasındaki soğuk savaş da 87 gün daha devam edecek gibi görünüyor.

İspanyol basınından Marca'da yer alan haberde Mbappe'nin birkaç gün önce yaptığı açıklamaların bu transfere yeni bir boyut kattığı ifade edilirken, PSG cephesi Real Madrid cephesinin Mbappe'ye yönelik açıklamalarından oldukça rahatsız. Mbappe'nin hala kendi oyuncuları olduğunu vurgulayan PSG, Real Madrid'i saygısızlıkla suçluyor.

İki senelik teklif

PSG'nin bir dönem Antalyaspor teknik direktörlüğü de yapan sportif direktörü Leonardo, L'Équipe'e verdiği röportajda Real Madrid Başkanı Florentino Perez ve İspanyol ekibinin golcüsü Karim Benzema'nın, Mbappe'den kendi oyuncularıymış gibi bahsetmelerinin kabul edilemez bir davranış olduğunun altını çizmeyi ihmal etmedi.

Öte yandan haberde PSG yönetiminin Mbappe'ye iki senelik yeni bir sözleşme teklif etmeye hazırlandığı belirtildi. Mbappe'nin verdiği röportajlarda er ya da geç ayrılmak istediğini vurgulaması nedeniyle teklifin süresini düşük tutmayı planlayan PSG yönetimi, oyuncunun kapıları tamamen kapatmaması nedeniyle bu girişimden umutlu görünüyor.

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