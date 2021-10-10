Mbappe, Fransa'yı şampiyon yapmaya hazır!

PSG'nin yıldız golcüsü Mbappe, Belçika maçındaki iyi performansıyla Fransızları umutlandırdı ve üzerindeki baskıdan kurtuldu.

Kylian Mbappe, Belçika'yı 2-0 geriden gelip 3-2 yendikleri maçta Fransa adına çok etikili bir oyun ortaya koydu. Harika gösterisiyle Fransızları umutlandıran genç yıldız, UEFA Uluslar Ligi'nde oynayackaları İspanya karşılaşmasında da takımının en büyük kozu olacak.

Paris Saint-Germain'in genç forveti hem istatistik hem de oyun açısından daha muhteşem performanslara sahip olabilir ancak Fransa'nın, Belçika maçını kazanmasına ilham kaynağı olan Mbappe kariyerindeki bir başka zorlu andan da başarıyla çıkmayı bildi.

22 yaş 291 günle Kylian Mbappe Fransa Milli Takım formasını 50 kez giydi ve bunu en kısa sürede başaran futbolcu oldu. Baskı altında oynamaya pek alışık olmayan Fransız genç yetenek, Belçika maçında ise taraftarların baskısını yoğun bir şekilde hissetti.

UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ile oynadıkları yarı final maçında Karim Benzema'nın golünde asist yapan Mbappe, Fransa'nın maça ortak olmasına katkıda bulunarak Didier Deschamps'a hayat verdi. Euro 2020'de kritik bir penaltı kaçıran genç golcü, Thibaut Courtois'ya penaltıdan gol atarken oldukça rahat göründü.

Benjamin Pavard'ın sağ kanattan yaptığı bir ortanın ardından Theo Hernandez'le golü bulan Fransa Milli Takımı, Belçika karşısında 2-0 yenilgiden gelip maçı da 3-2 kazanmayı başardı. Fransızların, son golünde de Kylian Mbappe'nin etkisi vardı.

Maçın geneline bakıldığında Kylian Mbappe, tüm karmaşık pozisyonlardan başarıyla ayrıldı ve maçın tartışmasız en iyi oyuncusu olarak göze çarptı.

Son haftalarda üzerinde fazlasıyla baskı hisseden genç oyuncu, Belçika maçının ardından rahat bir nefes aldı.

Geçtiğimiz pazartesi günü sessizliğini bozan Mbappe, yaz transfer döneminde PSG'den ayrılmak istediğini kabul etmişti. Fransız oyuncu RMC Radyo programına yaptığı açıklamada, tartışmaların odağındaki isim olmuştu.

Gelecek yaz sözleşmesi sona erecek olan Kylian Mbappe, PSG ile yeni bir anlaşma imzalamayı reddetmişti. Bu kararının ardından PSG taraftarlarının protestosuna maruz kalan yıldız golcü, kendi seyircisi tarafından yuhalanmıştı.

Bu olayların üzerine, PSG'den takım arkadaşı Neymar ile olan ilişkisi hakkında da yakın zamanda medyada bir gündem oluştu. Mbappe, Brezilyalı oyuncu Neymar'a "serseri" dediğini kabul ederek bu tür konuşmaların abartılmaması gerektiğini savunmuştu.

Takımında yaşadığı tartışmalı olayların ardından Mbappe, Fransa Milli Takımı'nda iyi bir performans sergileyerek kafasını dağıtabilirdi çünkü genç yıldızın yaşadıkları şeyler çok da normal değildi.

Kylian Mbappe, özellikle Euro 2020'deki vasat performansı nedeniyle eleştirilerin odağındaki oyuncu olmuştu. İsviçre'ye karşı penaltı kaçırmasının ardından ise performansı fazlasıyla eleştirilmişti. Fransa Milli Takımı'ndaki oyunu tartışılan genç yıldız, Belçika maçındaki iyi perfomansıyla kendisine yöneltilen olumsuz algıların hepsini tersine çevirdi.

Genç golcü hem istatistik hem de oyun olarak kendisine yöneltilen eleştirilere en iyi cevabı verdi.

Belçika karşısında; maçın ilk yarısında fazla etkili olamayan Fransızlar, genç yıldızının da üstün performansıyla karşılaşmadan 3-2'lik üstünlükle ayrılmayı başardı.

Fransızlar adına Belçika maçında etkili bir performans gösteren Kylian Mbappe, sahadaki diğer futbolculardan daha fazla dikkat çekmeyi başardı. Fransa Milli Takımı'nda 11 maçta 4 gol atan genç yıldızın, 5 de asisti var.

Fransız FA'ya verdiği demeçte Mbappe, "Maçın devre arasında takım arkadaşlarımızla konuştuk ve ikinci yarıya bambaşka bir zihniyetle döndük. Daha etkili oynadık ve böylece daha fazla fırsat bulduk. İyi oyunumuz bize umut verdi ve maçın sonunda harika bir galibiyet aldık" dedi.

PSG'de forvet olarak oynayan genç golcü, Fransa Milli Takımı'nın sol kanadında başarıyla görev yaptı.

Ayrıca Mbappe'nin, gelecekteki muhtemel takım arkadaşı Benzema ile iyi bir ilişkisi var. İkili, gerçek bir anlayış ile oynasalar da bazen şans da yanlarında oluyor. Genç yıldız, arada bir Benzama'nın yararlanabileceği harika ortamları oluştursa da bu ikilinin, şu anda iyi bir kimyasının olmadığını görebiliyoruz.

Yıldız ikilinin; birlikte sadece birkaç maç oynadığını düşündüğümüzde, aralarında net bir uyumun olmaması şaşırtıcı gelmiyor. Ancak, Mbappe ve Benzema ikilisinin potansiyeline baktığımızda hem Fransa hem de Real Madrid için harika bir ikiliye dönüşeceklerini söylemek mümkün.

Belçika maçının ardından konuşan Mbappe, "Böyle maçlarda oynamayı seviyorum. Bu karşılaşmalar, herkesin izlediği ve oynamak istediği baskılı maçlardır" dedi.

Tüm gözler, Belçika karşısında Mbappe'nin üzerindeydi ve bir kez olsun onun başarısız olacağı beklentisi vardı.

Fakat yıldız oyuncu, olumsuz beklentileri tersine çevirerek Real Madrid taraftarlarının iştahını kabartacak bir gösteri sundu. Fransa'nın, İspanya ile karşılaşacağı UEFA Uluslar Ligi final maçında da birçok kişi, Kylian Mbappe'nin performansına odaklanacak.

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