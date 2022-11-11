Mbappe, EURO 2020'deki ırkçı tacizlerin ardından Fransa'daki görevini 'neredeyse' bırakacağını açıkladı

Fransız yıldız Kylian Mbappe, EURO 2020'de gördüğü ırkçı taciz nedeniyle uluslararası futbolu bırakmayı düşündüğünü açıkladı.

Fransa, EURO 2020'de ikinci turda elendi

Mbappe, İsviçre maçında penaltı kaçırdı

Takımın başarısızlığından sonra taciz edildi

NE OLDU? Fransa, son 16 turunda İsviçre'ye penaltı atışlarında mağlup oldu ve elendi. Mbappe, İsviçre maçında penaltıyı atamadı ve turnuvayı golsüz bitirdi. 23 yaşındaki oyuncu, takımın başarısızlığının ardından internette ırkçı tacizlere maruz kaldı ve bunun sonucunda uluslararası futboldan emekli olmayı düşündü.

NE SÖYLENDİ? PSG'nin yıldızı, Sports Illustrated'e verdiği demeçte şunları söyledi:

"Dedim ki, 'Maymun olduğumu düşünen insanlar için oynayamam'. Ancak daha sonra, etrafımda oynayan ve benim için üzülen ve sevinen tüm insanları düşündüm ve pes etmenin, iyi bir mesaj olmadığına karar verdim. Çünkü herkese örnek olduğumu düşünüyorum. O yüzden vazgeçmedim."

BÜYÜK RESİM: Didier Deschamps'ın takımıyla çıktığı 10 maçta 11 gol atan Mbappe, EURO 2020'den bu yana Fransa için iyi durumda. Horozlar, bu ayın sonlarında Katar'daki Dünya Kupası'nda yeniden geri dönme şansına sahip.

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MBAPPE İÇİN SIRADA NE VAR? Forvet, Paris Saint-Germain'in cumartesi günü Ligue 1'de Auxerre ile karşılaşacağı maçta forma giyecek. Ardından Dünya Kupası için millî takımla Katar'a gidecek.

Fransa, 22 Kasım'da Avustralya ile büyük turnuvadaki ilk maçına çıkacak.