Mbappe, centilmenlik yapmak isterken gol atıyordu

Kylian Mbappe, bu kez attığı gollerle veya transfer haberleriyle gündem olmadı...

Paris Saint-Germain'in genç yıldızı Kylian Mbappe; gerek attığı gollerle gerek de Real Madrid söylentileriyle futbol gündemini en çok meşgul eden isimlerin başında geliyor.

Yeni sezondaki ilk sekiz maçında dört gol kaydeden Kylian Mbappe, Ligue 1'in yedinci haftasında oynanan Metz maçında ise farklı bir şekilde gündem oldu.

Neler yaşandı?

Metzli oyuncular, maçın 83. dakikasında sakatlanan takım arkadaşları için topu taca göndermişti.

Oyunun hareketlenmesinin ardından ise Mbappe, topu rakibe geri vermek isterken neredeyse topu ağlarla buluşturuyordu.

Genç yıldızın vuruşunu Metz kalecisi Oukidja zorlukla çıkardı.

👀 Metzli oyuncular, sakatlanan arkadaşları için topu taca gönderdi. #Ligue1UberEats

🤔 Mbappe, topu geri verirken gol atıyordu... pic.twitter.com/97Rh99hVg8 — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) September 22, 2021

Maçta neler oldu?

Beşinci dakikada Achraf Hakimi ile öne geçen PSG, 39. dakikada Kouyate'nin skora denge getiren golüne engel olamadı.

Metz, 90+1. dakikada 10 kişi kalırken 90+5'te sahneye tekrar Hakimi çıktı ve üç puanı takımına getirdi.

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