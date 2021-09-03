YORUM | "Max Meyer'in Fenerbahçe'de çıkış yapması sürpriz olur"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Meyer'i Goal'ün İngiltere ve Almanya muhabirleri değerlendirdi.

Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'nde aldığı iyi sonuçlarla sezona çok iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, beklenen transferleri de üst üste gerçekleştirdi.

Sarı lacivertliler, Diego Rossi ve Mergim Berisha ile birlikte Alman orta saha oyuncusu Max Meyer'i de kadrosuna kattı. 25 yaşındaki oyuncu ilk parladığı dönemde Alman futbolunun önemli yıldız adaylarından biri olarak gösteriliyordu.

Schalke, Crystal Palace ve Köln formaları giyen Meyer, yıllar içinde bir 10 numaradan, merkez orta sahada görev yapan bir oyuncuya dönüştü. Crystal Palace'taki ilk sezonunda 36 maça çıkan Meyer, Ada'daki ikinci sezonunda gözden düşmüş ve sadece 19 maçta görev yapmıştı.

Geçen sezon Palace'ın gözden çıkardığı oyuncu, devre arasında Köln'e transfer oldu. Bundesliga'da 10 maça çıkan Meyer toplam 351 dakika sahada kaldı.

Max Meyer’i Goal’ün Arsenal muhabiri Charles Watts ve Goal Almanya editörlerinden Falko Bloeding değerlendirdi.

Hodgson'ın planlarında kalamadı

Charles Watts, Meyer’in İngiltere macerasını şöyle özetledi:

Max Meyer’i özellikle Crystal Palace’ın Arsenal ile oynadığı maçlarda yakından izleme fırsatım oldu.

Oynadığı maçlarda iyi bir futbol sergiledi, ama Roy Hodgson’ın tam olarak gözüne girmeyi başaramadı, bu nedenle düzenli ilk 11 şansı bulamadı. Buraya uyum sağlamakta zorlandı ve sonunda sözleşmesi feshedildi.

Bana göre tutunamamasının sebebi Hodgson’ın planlarında ona yer olmamasıydı.

Artısı pas, eksisi fizik

Meyer’in artı ve eksilerini dile getiren Falko Bloeding ise, oyuncunun Almanya’daki performansını ve Fenerbahçe’deki geleceğini yorumladı.

Orta sahada 8 numara rolünde oynayan Max Meyer ön libero pozisyonunda da görev yapabiliyor. Bir dönem Almanya’nın en önemli genç yetenekleri arasında yer alan Meyer, Alman milli takımında da forma giymişti. Ancak bir yıldıza dönüşmesini sağlayacak sıçramayı yapamadı.

Schalke ile yeni sözleşme konusunda anlaşmazlık yaşayınca Crystal Palace’a gitti, fakat burada başarılı olamadı. Geçen kış Almanya’ya döndü ve sezonun ikinci yarısında Köln’de oynadı. Burada da eski günlerdeki potansiyeline yaklaşamadı ve kulüp Meyer’in kontratını yenilemedi.

Köln’de 12 maça çıktı. Düzenli forma şansı bulamadı. Takım küme düşmekten son anda kurtuldu. Dürüst olmak gerekirse Fenerbahçe’de büyük bir çıkış yakalaması benim için sürpriz olur.

Meyer pasör yönü kuvvetli, saha görüşü iyi ve makul ölçüde teknik bir oyuncu. Ama fiziksel açıdan zayıf ve savunması pek iyi değil.

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