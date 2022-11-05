Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile oynadıkları derbiyi kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Arjantinli futbolcu, 2-1 kazandıkları derbinin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu. Karşılaşmada takımının gollerini atan Icardi, üç puanın kendileri adına son derece önemli olduğunu söyledi.

"Çok önemli bir maç olduğunu biliyorduk. Derbi olduğu için önemliydi. İyi bir mücadele verdik. Goller için çok mutluyum. Üç puanı aldığımız için çok mutluyum. Devam edeceğiz bu şekilde.

Saçımı boyatsam da görünüşümden ziyade ben bütün haftayı arkadaşlarımla konuşarak, kendimi hazırlayarak geçirdim. Performansım onunla alakalıdır, görünüşümle ilgili değildir.

Her yerde olduğu gibi burada da eleştiriler olabiliyor. Buradaki eleştirileri de çok fazla önemsemiyorum. Ben her zaman oynadığım oyuna dikkat ediyorum. Oyuncular olarak bu tarz şeylere alışığız.

Burada herhangi bir eleştiri geldiğinde odaklanmıyorum. İltifatlara daha çok odaklanıyorum. Burada sadece üç puan aldığımızın farkındayız. Bir sonraki maçı kazanmak için çıkacağız.

Ben burada olduğum için çok mutluyum. Galatasaray'da kalmak sadece bana kalmış bir şey değil. Herkes bana çok destek oldu. Çok iyi adapte olduğumuzu düşünüyorum. Maçı kazandığımız için bugün daha da mutlu hissettim. Bu şekilde devam etmeyi düşünüyorum."