Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, kendisinin formasını yakan Fenerbahçe taraftarlarıyla atıştı.

Galatasaray'ın santrforu Mauro Icardi'den Fenerbahçe taraftarlarına yönelik dikkat çeken bir çıkış geldi.

Arjantinli yıldız, kendisinin formasını yakıldığı görüntüleri paylaşarak bu eylemi yapan Fenerbahçe taraftarlarına mesaj gönderdi.

Icardi, Instagram'da formasının yakıldığı görüntüleri paylaşarak, "Küçükken bana ateşle oynarsan yanabilirsin diye öğrettiler!" notunu düştü.

Haberin devamı aşağıda

Mauro Icardi'nin 2023-24 sezonu performansı

Okan Buruk'un en büyük kozu olan Arjantinli forvet, bu sezon şu ana kadar tüm kulvarlarda toplam 18 maça çıktı.

Icardi, söz konusu 18 karşılaşmada 15 gol atıp üç asist yaptı.

Galatasaray ve Mauro Icardi'yi ne bekliyor?

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan sarı-kırmızılılar, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'ne geri dönecek.

Okan Buruk'un öğrencileri, A Grubu 4. hafta mücadelesinde Bayern Münih ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Icardi, Bayern Münih'e karşı Galatasaray'ın yine en büyük kozu olacak.

Aslan, bu dev maç öncesinde grupta 4 puanla 2. sırada bulunuyor.