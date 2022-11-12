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Mauricio Pochettino, PSG'de büyük yıldızlarla çalışmanın zorluklarını anlattı

Uğur Aktan
21:06 GMT+3 12.11.2022
Pochettino PSG 2021-22
Dünyaca ünlü Arjantinli çalıştırıcı, dünyaca ünlü çok sayıda oyuncuyla çalışmanın kolay olmadığını söyledi.

PSG'nin eski teknik direktörü Mauricio Pochettino, Fransız ekibinde geçirdiği dönem boyunca yıldız oyuncuları yönetme konusunda yaşadığı zorluklara değindi.

Temmuz 2022'de PSG'den ayrılan Arjantinli çalıştırıcı başta Lionel Messi, Neymar ve Kylian Mbappe olmak üzere çok sayıda dünyaca ünlü isimle çalışırken, kararların bazen kendisini bile aştığını söyledi.

Pochettino ne söyledi?

"PSG her anlamda gelişmemiz için ihtiyaç duyduğumuz bir deneyimdi. Büyük yıldızlarla çalıştık ve futbolun en üst seviyesindeydik.

Böylesine özel bir kulüp için çalışmak kolay değildi. Sürekli farklı bir duruma uyum sağlamamız gerekiyordu çünkü çok fazla büyük oyuncuya sahiptik.

Barcelona'nın Messi'ye ya da Real Madrid'in Cristiano'ya sahip olması elbette ki çok özel bir ayrıcalık ancak bu oyuncuların mevkilerinde başka oyuncular da varsa o zaman bir kafa karışıklığı oluşabilir çünkü sonunda sahaya çıkaratabileceğiniz sadece 11 oyuncunuz var.

Penaltı olduğunda bunu kim kullanacak? Bu bile bazen bir teknik direktörün kararı olmayabilir" 

Thomas Tuchel'in görevden alınmasının ardından Ocak 2021'de PSG'nin başına geçen Pochettino, 1.5 yıllık görev süresinin ardından görevden alınmıştı.

Mevcut tüm yerel başarıların kazanılmasına rağmen Şampiyonlar Ligi hedefini gerçekleştiremeyen Pochettino, görevini Temmuz ayında deneyimli Faransız çalıştırıcı Christophe Galtier'e bırakmıştı.

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