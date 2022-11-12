Mauricio Pochettino, PSG'de büyük yıldızlarla çalışmanın zorluklarını anlattı

PSG'nin eski teknik direktörü Mauricio Pochettino, Fransız ekibinde geçirdiği dönem boyunca yıldız oyuncuları yönetme konusunda yaşadığı zorluklara değindi.

Temmuz 2022'de PSG'den ayrılan Arjantinli çalıştırıcı başta Lionel Messi, Neymar ve Kylian Mbappe olmak üzere çok sayıda dünyaca ünlü isimle çalışırken, kararların bazen kendisini bile aştığını söyledi.

"PSG her anlamda gelişmemiz için ihtiyaç duyduğumuz bir deneyimdi. Büyük yıldızlarla çalıştık ve futbolun en üst seviyesindeydik.

Böylesine özel bir kulüp için çalışmak kolay değildi. Sürekli farklı bir duruma uyum sağlamamız gerekiyordu çünkü çok fazla büyük oyuncuya sahiptik.

Barcelona'nın Messi'ye ya da Real Madrid'in Cristiano'ya sahip olması elbette ki çok özel bir ayrıcalık ancak bu oyuncuların mevkilerinde başka oyuncular da varsa o zaman bir kafa karışıklığı oluşabilir çünkü sonunda sahaya çıkaratabileceğiniz sadece 11 oyuncunuz var.

Penaltı olduğunda bunu kim kullanacak? Bu bile bazen bir teknik direktörün kararı olmayabilir"