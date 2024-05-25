Hollandalı çalıştırıcıyla yollarını ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Manchester United aradığı ismi oldukça yakında buldu.

Premier Lig’de büyük bir hayal kırıklığı yaşasa da FA Cup’ın finalinde Manchester City’yi 2-1 mağlup ederek kupaya uzanan Manchester United’da teknik direktör değişikliğinin an meselesi olduğu iddia edildi.

Daily Mail’de yer alan haberde geçtiğimiz günlerde Chelsea’den ayrılan Mauricio Pochettino’nun Kırmızı Şeytanlar için güçlü bir seçenek olduğu belirtildi.



Pochettino’nun yanı sıra Tuchel, Gareth Southgate, Zinedine Zidane ve Kieran McKenna öne çıkan adaylar olarak dikkat çekerken, Pochettino da United’a katılmak için oldukça istekli görünüyor.

Ferguson çok istemişti

Daha önce adı birçok kez Manchester United ile anılan dünyaca ünlü teknik adamın kulübün efsane teknik direktörü Sir Alex Ferguson’dan da takdir görmesi bu ihtimali güçlendiriyor.



Daha önce Louis van Gaal ile yolların ayrılmasının ardından kulüp yönetimine Pochettino’yu öneren Ferguson’un bu talebi o dönem gerçeğe dönüşmemişti.

Mayfair'deki Scott's restoranında Pochettino ile bir akşam yemeği yiyen Ferguson genç teknik direktöre resmi teklif yapsa da Pochettino Tottenham’da kalmış. Sonrasında PSG’nin başına geçen deneyimli çalıştırı Premier Lig’e Chelsea’nin başında dönmüştü.