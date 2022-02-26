Polonya, Ukrayna işgali nedeniyle önümüzdeki ay Dünya Kupası elemelerinde Rusya ile oynamayı reddetti

Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Cezary Kulesza'ya göre Polonya, Rusya'nın son günlerde Ukrayna'yı işgal etmesi nedeniyle Rusya Millî Takımı ile Dünya Kupası elemeleri play-off'unda oynanacak maça çıkmayacak.

İki taraf, 24 Mart'ta Moskova'da oynanması planlanan maçla karşı karşıya gelecek ve kazanan İsveç veya Çek Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

Ancak Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Polonya, maça çıkmayı reddediyor.

Ne söylendi?

Cezary Kulesza, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Artık söz yok, harekete geçme zamanı! Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya yönelik saldırganlığının artması nedeniyle, Polonya Millî Takımı play-off maçını oynamayı düşünmüyor.

"Bu tek doğru karar. İsveç ve Çek Cumhuriyeti federasyonlarıyla FIFA'ya ortak bir görüş sunmak için görüşme halindeyiz."

Lewandowski, Polonya Futbol Federasyonu'nun kararını destekliyor

Polonyalı forvet Robert Lewandowski, fedrerasyonun, Rusya'ya karşı oynamayı reddetme kararına katıldığını söyledi.

"Doğru karar! Ukrayna'da silahlı saldırının devam ettiği bir durumda Rusya Millî Takımı'yla maç oynamayı hayal bile edemiyorum.

Rus futbolcular ve taraftarlar bundan sorumlu değil ama hiçbir şey olmuyormuş gibi davranamayız."

It is the right decision! I can’t imagine playing a match with the Russian National Team in a situation when armed aggression in Ukraine continues. Russian footballers and fans are not responsible for this, but we can’t pretend that nothing is happening. https://t.co/rfnfbXzdjF — Robert Lewandowski (@lewy_official) February 26, 2022

Bayern Münihli yıldız, bu karardan önce sosyal medyada yaptığı paylaşımda Ukrayna halkına şu sözlerle destek olmuştu:

"Spordaki güzel olan her şey, savaşın getirdikleriyle çelişir. Özgürlük ve barışa değer veren tüm insanlar için bu mağdurlarla dayanışma zamanı."

FIFA, Rusya'nın Dünya Kupası'na katılımını değerlendirecek

FIFA Başkanı Gianni Infantino, perşembe günü yaptığı açıklamada, yönetim organının yaklaşan Dünya Kupası eleme maçları hakkında ne yapacağını tartışacağını kabul etti.

"Durumu izlemeye devam ediyoruz. Yakında Dünya Kupası elemelerini güncelleyeceğiz. Gerektiğinde anında kararlar alabiliriz.”

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