Matthijs de Ligt, Merih Demiral için şaşkın: Beni şaşırttı

Merih Demiral'ın Juventus'tan takım arkadaşı Matthijs de Ligt, 23 yaşındaki oyuncuyu sahada görmediği için şaşırdığını söylüyor.

Milliler, Hollanda karşısında 4-2'lik galibiyetle 2022 Dünya Kupası elemelerine iyi bir başlangıç yaptı.

Burak Yılmaz'ın hat-trick yaptığı karşılaşmada bir de Uğurcan Çakır penaltı kurtarışı yaparak Türkiye'yi umutlandırdı.

Karşılaşmanın ardından ise Merih Demiral'ın takım arkadaşı Matthijs de Ligt şaşkınlığını dile getirdi.

Matthijs de Ligt ne söyledi?

TRT Spor'a konuşan De Ligt, 4-2 mağlup oldukları karşılaşmaya dair hayal kırıklığı yaşadığını söylüyor.

"Ben de açık bir şekilde görmedim ama savunma oyuncusu çizginin arkasından topu kafayla çıkardı. Biz gol gibi gördük ama hakemin kararı. Ben de hayal kırıklığına uğradım ama devam ettik.''

''Dürüst olmak gerekirse Türkiye 5 defa geldi, 4 gol attı. İlk gol sekerek kaleye girdi, şans golüydü aslında. Bizim 4 gol yemememiz lazım. Böyle şeylerden uzak durmamız lazım."

''Merih Demiral ile çok iyi bir ilişkimiz var. Şakalaşıyoruz. Onun oynamaması beni şaşırttı. İyi şanslar diledim.''

Merih Demiral neden oynamadı?

Hollanda karşısında Şenol Güneş'in savunmadaki tercihi Juventus forması giyen Merih Demiral'dan yana olmadı.

Şenol Güneş, Liverpool forması giyen Ozan Kabak ile Leicester City'de oynayan Çağlar Söyüncü ikilisini tercih etti.

Merih Demiral'ın bu sezonki performansı

23 yaşındaki oyuncu bu sezon Juventus ile Serie A'da mücadele ediyor.

Merih Demiral, İtalyan devi ile toplamda 23 karşılaşmada forma giydi ve Serie A'da 916 dakika sahada kaldı.

Juventus ile ligde 14 maça çıkan Demiral, bu maçların onunda ilk 11'de başladı.

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