Burak Yılmaz, Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı

Hollanda filelerine üç gol bırakan tecrübeli santrfor, Cristiano Ronaldo'yu geçip 2000 yılından bu yana Hollanda'ya en çok gol atan futbolcu oldu.

Hollanda maçında hat-trick Burak Yılmaz, Portakallar'ı çok seviyor.

Tecrübeli futbolcu, altı kez rakip olduğu Hollanda'ya beşinci golünü kaydetti ve tarihe geçti.

Burak Yılmaz, Hollanda'ya hangi maçlarda gol attı?

Milli futbolcu, Hollanda'ya karşı ilk olarak 2010 yılında oynanan hazırlık maçında forma giydi. 0-0 biten karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Burak Yılmaz, 62 dakika oyunda kaldı.

2012'de oynanan 2014 Dünya Kupası elemeleri D Grubu maçında Türkiye, Hollanda'ya deplasmanda 2-0 mağlup oldu ve Burak Yılmaz bu mücadelede de 70 dakika oyunda kaldı.

2013'te oynanan D Grubu rövanş karşılaşmasında ise Türkiye bu kez evinde 2-0 kaybederken Burak Yılmaz, maça ilk 11'de başladı ve 56. dakikada oyundan alındı.

Başlangıç 2015, Amsterdam

2015'te Euro 2016 elemeleri A Grubu'nda oynanan karşılaşmada Türkiye, Hollanda ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. 79 dakika oyunda kalan Burak, Türkiye adına mücadelenin ilk golünü attı.

Konya'da oynanan rövanş mücadelesinde ise 90 dakika oyunda kalan Burak, 86. dakikada kaydettiği gol ile Hollanda'nın fişini çeken isim oldu.

Burak Yılmaz 5 - 4 Cristiano Ronaldo

Bu gece oynanan karşılaşmada da üç kez fileleri havalandıran golcü futbolcu, Hollanda'ya karşı çıktığı 6 maçta rakibine beş gol atmış oldu.

Tecrübeli futbolcu, 2000 yılından bu yana Hollanda'ya en fazla gol atan oyuncu oldu. İkinci sırada ise Hollanda'ya bu süreçte dört gol atan Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo bulunuyor.