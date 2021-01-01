Türkiye, Hollanda'yı kaç kez mağlup etti?

A Milli Futbol Takımı, Hollanda ile daha önce hazırlık maçları dahil 12 kez karşı karşıya geldi ve bu maçların üçünü kazandı.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında bu akşam Hollanda'yı konuk edecek.

Türkiye ile Hollanda daha önce kaç kez karşı karşıya geldi, gelin bir göz atalım.

Türkiye, Hollanda'yı kaç kez mağlup etti?

A Milli Futbol Takımı, bugüne kadar Hollanda ile toplamda 12 kez karşı karşıya geldi. Türkiye, bu 12 maçın üçünü kazanırken, beşini kaybetti. Dört maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Söz konusu 12 mücadelenin dördü hazırlık maçı, altısı Dünya Kupası elemeleri, ikisi ise Avrupa Şampiyonası elemelerinden oluşuyor.

1958'de Metin Oktay sahnede

Türkiye ile Hollanda, ilk olarak 1958'de hazırlık maçında Amsterdam'da karşı karşıya geldi. Söz konusu mücadeleyi kırmızı-beyazlılar, Metin Oktay'ın iki golüyle kazanmayı başardı.

İki takım bir sene sonra İstanbul'da bir kez daha hazırlık maçı oynadı ve bu karşılaşma da 0-0'lık eşitlikle sonlandı.

İlk resmî maç 1992'de

A Milli Futbol Takımı ile Hollanda, ilk resmî mücadeleyi 1992 yılında oynadı. 1994 Dünya Kupası elemeleri grup maçında Hollanda, İnönü Stadı'nda oynanan mücadelede Türkiye'yi 3-1 mağlup etti.

Kırmızı-beyazlıların golü Feyyaz Uçar'dan gelirken, konuk ekibin gollerini ise Peter van Vossen (2) ve Ruud Gullit kaydetti. Bu mücadelede Hollanda'nın teknik direktörlük koltuğunda, yıllar sonra Fenerbahçe'yi çalıştıracak olan Dick Advocaat yer alıyordu.

İki takım, iki ay sonra bu maçın rövanşında bu kez Hollanda'da karşı karşıya geldi. Portakallar, o mücadeleyi de Rob Witschge'nin iki, Marc Overmars'ın ise bir golüyle 3-1 kazanmayı başardı. Türkiye'nin golü ise penaltıdan Feyyaz Uçar'ın ayağından geldi.

Hollanda'ya karşı ilk galibiyet Bursa'da

İki takımın yolu, 1998 Dünya Kupası elemelerinde bir kez daha kesişti. 2 Nisan 1997'de Bursa Atatürk Stadı'nda oynanan maçı Türkiye, 1-0 kazanmayı başardı ve Hollanda'yı ilk kez bir resmî maçta mağlup etti.

Bu maçın rövanşı, Hollanda'da 0-0'lık sonuçla tamamlandı.

2001'de Hollanda'da oynanan hazırlık maçı 0-0 tamamlanırken, söz konusu mücadelede A Milli Takım'ın başında teknik direktör Şenol Güneş vardı. 9 sene sonra 2010'da oynanan hazırlık maçı yine Hollanda'daydı ve Portakallar, Klaas-Jan Huntelaar'ın golüyle maçı 1-0 kazandı.

2014 Dünya Kupası elemeleri D Grubu ilk maçında Hollanda, 7 Eylül 2012'de Türkiye'yi evinde 2-0 mağlup etmeyi başardı. Portakallar'ın golleri Robin van Persie ve Luciano Narsingh'ten geldi.

Bu maçın rövanşında ise Türkiye, Kadıköy'de rakibine yine 2-0 mağlup oldu. Golleri Arjen Robben ve Wesley Sneijder kaydetti.

Türkiye, grup maçları tamamlandıktan sonra 2014 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanamadı.

Hollandalılar son maçı çok iyi anılarla hatırlamıyor

2015'te bu kez Euro 2016 elemelerinde karşı karşıya gelindi. Amsterdam'daki maç 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Türkiye'nin golünü Burak Yılmaz atarken, Hollanda ise 90. dakikada Klaas-Jan Huntelaar ile 1 puanı kurtardı.

Bu maçın rövanşında 2015'te Konya'da adeta şov vardı. Türkiye, Fatih Terim yönetiminde Hollanda'yı Oğuzhan Özyakup, Arda Turan ve Burak Yılmaz'ın golüyle 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Ay-yıldızlılar, grubun son maçında İzlanda'yı Selçuk İnan'ın unutulmaz frikik golüyle 1-0 mağlup ederek Euro 2016'ya katılma hakkı elde etti.