Uğurcan Çakır, Memphis Depay karşısında bir ilki gerçekleştirdi

A Milli Takım, Hollanda karşısında 4-2'lik zafere imza atarken millilerin kalesini koruyan Uğurcan Çakır da bir ilke imza attı.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye, Şenol Güneş yönetiminde Hollanda karşısında Burak Yılmaz'ın hat-trick yaptığı karşılaşmada 4-2 galip geldi.

Genç milli kalecilerin başarılı performansı nedeniyle bir süredir kaleyi kimin koruyacağı tartışmaları yaşanıyordu ve Şenol Güneş'in tercihi Uğurcan Çakır'dan yana oldu.

Uğurcan Çakır ise bu şansı kucaklayarak karşıladı ve iyi bir performans sergilediği karşılaşmada bir ilke imza attı.

Uğurcan Çakır ne başardı?

Karşılaşmanın 90+4. dakikasında Hollanda, Memphis Depay ile penaltı vuruşu kullandı ancak 24 yaşındaki kaleci geçit vermedi.

OPTA'nın verilerine göre; Memphis Depay'ın penaltısını kurtaran Uğurcan Çakır, 2000'den bu yana Hollanda karşısında bunu başaran ilk kaleci oldu (seri penaltılar haricinde).

2000 yılında ise Uğurcan Çakır'dan önce bu başarıyı Francesco Toldo yakalamıştı. Toldo, Buffon'un sakatlığının ardından Hollanda karşılaşmasında kendisini kalede bulmuş ve 3 penaltı kurtarıp Salvatore Schilacci'den sonra milli kahraman ilan edilmişti.

Uğurcan Çakır, Avrupa'nın zirvesinde

Uğurcan Çakır ayrıca Süper Lig'de ve Avrupa'da oynayan 25 yaş altı kaleciler arasında %76,0 kurtarış yüzdesiyle zirvede yer alıyor.

Trabzonspor'un kalecisini %73,4 kurtarış yüzdesiyle Doğan Alemdar ve %73,3 kurtarış yüzdesiyle Altay Bayındır takip ediyor.

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