Güney Afrika'da oynan bir maçın senaryosu, gerçeklikten uzak yapısıyla şaşkınlık yarattı.

Güney Afrika’da oynanan bir futbol maçında inanılmaz anlar yaşanırken maçı izleyenler ve sonradan skoru öğrenenler tam anlamıyla şok oldu.

Bir üst lige yükselmek için mücadelesini sürdüren Matiyasi FC, Nsami Mighty Birds'ü 59-1 yenerken maça dair çok dikkat çekici bir nokta vardı.

Çünkü, Matiyasi’nin attığı 59 golün 41’i rakip takım oyuncularının ayağından geldi.

Maç öncesinde, Matiyasi’nin ligde kalması çok zordu ve tam anlamıyla onlar için bir mucize gerekiyordu.

Matiyasi, ABC Motsepe Ligi'ne (Güney Afrika ikinci ligi) çıkmak için neredeyse kendileri için sonucu mümkün olmayan bir maça çıktılar.

Ancak, karşılaşma başladıktan sonra gerçekleşmesi mucize olan skor ortaya çıktı.

Ne yaşandı?

Ligde üçüncü sırada bulunan ev sahibi ekip Matisayi’nin, Nsami Mighty Birds maçında 18 farklı galibiyete ihtiyacı vardı.

Güney Afrika ekibi, sahasında ağırladığı rakibi Nsami Birds’ü inanılmaz bir skorla mağlup etmeyi başardı.

Matiyasi, Nsami Mighty Birds’ü 59-1 mağlup ederek sahalarda görülmesi mucize olan bir skor elde etti.

Ve Matiyasi’nin attığı 59 golün, tam 41 tanesi Nsami Mighty Birds oyuncuları tarafından kendi kalelerine atıldı.

4 takım men edildi

Bu sonucun üzerine, ülkede bulunan futbol yetkilileri maç sonrasında karşılaşmayı inceleme altına aldı.

Araştırma sonucunda, karşılaşmada şike yapıldığı ortaya çıktı.

Sonuç olarak, Afrikalı yetkililer iki takımı da ömür boyu tüm müsabakalardan men etme kararı aldı.

Öte yandan bir başka ilginç hikaye, elemelerin diğer maçında da şike yapılması oldu.

Matiyasi FC ile aynı puana sahip ve gol ortalaması daha fazla olan ligdeki diğer ekip Shivulani Dangerous Tigers, Kototo Happy Boys ile karşılaştığı maçı 33-1 kazanınca o maç da araştırma altına alındı.

Ve Happy Boys oyuncularının, kendi kalelerine 7 gol attığı belirlenince bu iki takım da ömür boyu men cezasına çarptırıldı.

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