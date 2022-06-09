Arjantinli kaleci, Messi'ye duyulan saygı ve takım üzerindeki etkisine değiniyor.

Arjantinli kaleci Emi Martinez, Lionel Messi konuşurken, Arjantin Devlet Başkanı'nın bile sessiz kalması gerektiğini söyledi.

Ülkesinin, Copa America zaferi gününde Paris Saint-Germain yıldızının konuşmasını detaylandırırken ona verdikleri öneme vurgu yaptı.

Messi ve Arjantin, geçen yaz Güney Amerika kupasını için zorlu mücadeleler verdi ve Arjantinli süperstar, ülkesiyle ilk üst düzey kupasını kazandı.

Turnuva boyunca, performansı alkış aldı ve takım arkadaşları onun saha içerisindeki her direktifine özenle uyum sağladı.

O gün Messi, takımını mükemmel bir şekilde yönlendirdi ve Martinez, oradaki herkesin tüylerini diken diken ettiğini itiraf etti.

Martinez, Messi hakkında ne söyledi?

Aston Villa kalecisi Prime Video'ya verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:

”Bunun sonuncusu olacağını ve her şeyini vereceğini söyleyen bir konuşma yaptı.

"Messi konuşurken çok etkilendim ve biraz titredim.

"Herkes susuyordu. Kim olursa olsun o anda susmalısın.

“Menajer veya Arjantin başkanı olman bile bir şeyi asla değiştirmez.

“Orada kim varsa sustu ve sadece Messi’ye odaklandı.

“Çünkü Messi konuşuyorken Arjantin başkanı bile susmak zorunda."

Messi'nin milli takım kariyeri

Arjantinli süperstar, milli takımı için toplamda 162 mücadelede görev yaptı ve 86 gol katkısında bulundu.

Arjantin'in en fazla milli maç oynayan oyuncusu olurken aynı zamanda takımın tüm zamanların en çok gol atan oyuncusu olmayı da başardı.

Yine de 2021 yılında kazandığı Copa America, onun Arjantin Milli Takımı’ndaki ilk kupasıydı.

Aynı yıl, Altın Ayakkabı ve Ballon d'Or'u da kazanarak büyük bir başarı elde etti.

Bu ayın sonunda 35 yaşına girecek olan Messi, bu yıl yapılacak Dünya Kupası'nda Arjantin’e Suudi Arabistan, Meksika ve Polonya karşısında liderlik etmeyi sürdürecek.

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